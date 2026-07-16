Personalwesen

Test-Bild PQ
Test-Bild PQ
Digitalisierung

Personalmanagement, Digitalisierung und KI

Wie verändern Digitalisierung und Künstliche Intelligenz das Personalmanagement und seine Gestaltung? Das ist die Forschungsfrage von Schmoll und Kollegen. Die Methodik: Eine konzeptionelle Analyse direkter und indirekter Effekte digitaler Technologien auf das Personalmanagement und zentrale HR-Praktiken. Der Beitrag bietet einen integrativen Bezugsrahmen zur strategischen Ausrichtung von HR im digitalen Wandel und zeigt Handlungsfelder für eine kompetenzorientierte, transparente und faire Gestaltung digitaler HR-Prozesse auf.

Personalmanagement, Digitalisierung und KI
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Personalwesen)
Die Arbeitgebermarke lebt von innen: Internes Employer Branding
Internes Employer Branding

Fördern Sie gezielt die Bindung und Identifikation Ihrer Mitarbeitenden. Das Buch zeigt, wie Sie eine starke emotionale Verbindung schaffen und sich zukunftssicher aufstellen können.
Erfolgreiche Personalarbeit: Praxishandbuch Personalmanagement
Praxishandbuch Personalmanagement

Alles, was Sie für Ihren Arbeitsalltag brauchen: Übersichtlich strukturiert orientiert sich das Buch am Arbeitslebens-Zyklus der Mitarbeitenden - von der Personalplanung und -gewinnung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen. Mit vielen Bespielen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Wie Human Resources KI vorantreibt: KI statt K.O.
KI statt KO

Entdecken Sie mit dem Buch von Dominique René Fara, wie KI die HR-Welt revolutioniert! Das People Operating System bietet einen klaren Bauplan für zukunftsfähige HR-Abteilungen, die gestalten statt verwalten. Praxisbeispiele zeigen, wie Ängste abgebaut und KI-Potenziale genutzt werden können!
Fachbeiträge & Kommentare
Rechtsprechungsübersicht, a... / Datenschutz
Beitrag
Rechtsprechungsübersicht, a... / Top-Gerichtsentscheidungen für HR
Beitrag
Strategisches Personalmanagement
Lexikonbeitrag
Datenschutz im Personalwesen
Beitrag
Datenschutz im Personalwesen / 2 Der Beschäftigtendatenschutz
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Personalarbeit Personal HR-Management Künstliche Intelligenz (KI) Personalentwicklung Personaler Personalie Mitarbeiterführung Personalmanager Talent Management Personalauswahl Mitarbeiterzufriedenheit HR Manager Personalmarketing Arbeitsrecht Mitarbeitermotivation Stellenmarkt PERSONALquarterly HR-Software Recruiting Transformation Mitarbeiterbindung Mitarbeitergespräch Arbeitgeber Fachkräftemangel HR-Startup Jobbörse Startup Gehalt Mittelständische Unternehmen