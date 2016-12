08.08.2016 | News Personalie

Etventure mit neuer Personalleiterin

Bild: etventure

Yvonne Köster (42) hat als Head of HR der Digitalberatung Etventure die Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich Personal übernommen. Sie kommt von der DB Regio AG, wo sie in der Geschäftseinheit DB Regio Bus in Frankfurt die Personalabteilung geleitet hatte.mehr