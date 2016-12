Craig Cochrane ist Senior Vice President HR bei Mövenpick

17.08.2012 | Personalie

Craig Cochrane

Bild: Mövenpick Hotels & Resorts

Mövenpick Hotels & Resorts hat Craig Cochrane zum neuen Senior Vice President Human Resources ernannt. Damit ist er ab sofort weltweit für alle Belange rund um das Personalwesen und die Personalentwicklung verantwortlich.

Cochrane, der damit auch Mitglied der Unternehmensleitung ist, bringt zwölf Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Human Resources-Positionen von Hotelgruppen in Asien und im Nahen Osten mit. Zuletzt verantwortete er bei Mövenpick Hotels & Resorts als Vice President Human Resources die Regionen Naher Osten und Asien. Bevor der gebürtige Brite zu Mövenpick kam, bekleidete er mehrere Leitungspositionen im Personalwesen der Jumeirah Group in Dubai und in Shanghai, darunter als Resort Director of Human Resources im Madinat Jumeirah mit einer Belegschaft von 3.500 Personen.

Cochranes Nachfolgerin in Dubai wird die Australierin Frances Smith, die zuvor als Regional Human Resources Manager bei der Mantra Gruppe in Victoria und Tasmanien für zwölf Hotels und 440 Mitarbeitende verantwortlich war.