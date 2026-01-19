Ralf Steuer übergibt DGFP-Geschäftsführung an Christian Lorenz

Zum 1. Mai 2026 bekommt die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) eine neue Geschäftsführung: Nach fünf Jahren als Geschäftsführer übergibt Ralf Steuer das Amt an Christian Lorenz. Bisher verantwortet Lorenz den Bereich Produkte und Dienstleistungen.

Christian Lorenz ist seit 2014 bei der DGFP tätig. Nachdem er einige Jahre das Berliner Hauptstadtbüro geleitet hatte, übernahm er 2020 in leitender Position die Verantwortung für den Bereich Produkte und Dienstleistungen. In dieser Funktion verantwortet der studierte Politikwissenschaftler unter anderem die Konferenzen der DGFP und prägte deren inhaltliche Ausrichtung laut DGFP maßgeblich. Dabei steht er häufig selbst auf der Bühne, moderiert zahlreiche DGFP-Formate und kennt die HR-Community sowie die Mitgliederbedarfe aus nächster Nähe.

DGFP: Erweiterung des Produktportfolios geplant

"In den vergangenen Jahren haben wir die DGFP unter Ralf Steuer organisatorisch wie wirtschaftlich hervorragend aufgestellt", so Lorenz. "Unsere Produkte wie Konferenzen und Erfahrungsaustauschkreise werden von unseren Kunden und Mitgliedern stark nachgefragt." Für die kommenden Jahre gelte es vor allem, das Produktportfolio zu erweitern und flexibler zu gestalten, um so zielgenauer und schneller reagieren zu können. "Wesentlich ist für uns, das Wissen, das in unseren Formaten geteilt wird, für alle unsere Mitglieder besser zugänglich zu machen. Die Investition in technologische Entwicklungen der letzten Jahre hilft uns dabei."

Bewusste Neubesetzung aus den eigenen Reihen

In der jüngeren Vergangenheit rekrutierte die DGFP ihre Geschäftsführung häufig aus den Reihen der Vorstandsunternehmen. So wurde Steuer aus seiner damaligen Managementfunktion bei der Lufthansa in die Geschäftsführung berufen.

Dieses Mal hat sich der Vorstand bewusst für eine Besetzung aus den eigenen Reihen des Verbandes entschieden. Vorstandsvorsitzende Julia Bangerth erläutert die Entscheidung: "Der Vorstand hat sich nach sorgfältiger Abwägung für Christian Lorenz entschieden, weil er mit seiner langjährigen Erfahrung im Verband und seiner exzellenten Vernetzung in der HR-Community die ideale Besetzung für die nächste Entwicklungsphase der DGFP darstellt." Als Leiter der Produkte und Dienstleistungen kenne er den Verband in seinen Facetten und werde mit seiner Community-Nähe und seiner Themenkompetenz die DGFP weiterhin voranbringen.

"In den vergangenen Jahren stand die wirtschaftliche Stabilisierung und strukturelle Neuausrichtung im Fokus", wird Bangerth in der Pressemitteilung weiter zitiert. Dies sei das Verdienst von Steuer: "Die DGFP ist finanziell stabil aufgestellt, zentrale Strukturen und eine tragfähige organisatorische Architektur sind etabliert und Zukunftsthemen sind angestoßen."

Steuer wird sich nach Angaben der DGFP nach dem Abschluss seiner Geschäftsführertätigkeit zunächst in den Ruhestand zurückziehen. Dies sei "bewusst verbunden mit einer Phase des Abstands und der Orientierung". Perspektivisch wolle er sich neuen Aufgaben und Projekten widmen.





