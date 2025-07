Julia Bangerth wurde zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) gewählt. In der langen Geschichte der DGFP geht davon ein Signal der Erneuerung aus. Erstmals rückt die Vertreterin einer Genossenschaft an die Spitze des Verbandes, der von großen Industriekonzernen geprägt war.

Die DGFP wurde 1952 gegründet und ist der älteste Berufsverband für Personalfachleute, dessen Kennzeichen Firmenmitgliedschaften sind. Den Kern der DGFP bilden bis heute die Kreise zum Erfahrungsaustausch (Erfa), deren 70-jähriges Bestehen der Verband in diesem Jahr feiert. Diese lange Tradition prägt nach wie vor die Strukturen der DGFP. Ein Vorstand steuert den Verband, der sich aus CHROs der größten deutschen Unternehmen zusammensetzt.

In der Vergangenheit wurde dabei großer Wert auf das Renommee der Firmen gelegt. Unternehmen wie Continental, Daimler, Henkel, Lufthansa und Siemens waren besonders häufig im Vorstand vertreten. Deren Vertreter ließen sich regelmäßig auch zum Vorstandsvorsitzenden wählen, mit häufig langen Amtszeiten. Darin spiegelte sich auch die Stabilität der alten Deutschland AG wider. Die letzten Vertreter mit mehr als zwei Amtszeiten waren Heiko Lange von der Lufthansa (1991 bis 2001) und Günther Fleig von der damaligen Daimler-Benz AG (2003 bis 2009). In dieser Phase war die DGFP von Männern dominiert, obwohl die Personalbereiche längst diverser aufgestellt waren.

Krise und Neuaufbau

In den letzten 15 Jahren haben sich die Zeiten grundlegend geändert. Dass das auch für die DGFP gilt, zeigt sich in der Entwicklung des Vorstandes. Die Gründung des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) im Jahr 2009 beendete die Monopolstellung als Verband für HR-Fachleute. Von ihrem hohen Ross herab hatten die alten Herren die DGFP in eine existenzbedrohende Krise geführt. Der BPM brachte das Fundament zum Wanken, es musste massiv Personal abgebaut und die einstmals eigenständige Akademie mit Standorten in mehreren Städten aufgegeben werden. Zwei Vorstandsvorsitzende der DGFP waren mit Krisenbewältigung und Neuaufbau beschäftigt: Gerhard Rübling, CHRO von Trumpf (2013 bis 2017), und Ariane Reinhart, CHRO von Continental (2014 bis 2025).

Ariane Reinhart war bei der DGFP nicht nur die erste Frau in dieser Funktion, sie verlegte auch den Dienstsitz nach Berlin und schuf in der Coronapandemie mit der digitalen Ausrichtung ein Profil, das bis heute die DGFP prägt. Auf Reinhart folgten Bettina Volkens, Ex-Lufthansa-Vorständin (2021-2023) und Carmen-Maja Rex, CHRO von Heidelberg Materials (2023-2025). Weil Rex kürzlich in den Vorstand der Airbus nach Toulouse wechselte, gibt sie den Vorstandsvorsitz ab. Als stellvertretende Vorstandsvorsitzende wird sie der DGFP die Treue halten.

Wahl von Julia Bangerth sendet Signal der Erneuerung

Mit Julia Bangerth, CHRO und stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Datev, übernimmt nicht nur die vierte Frau den Vorstandsvorsitz der DGFP, von ihrer Wahl geht auch ein Signal der Erneuerung aus. Bangerth ist nicht nur im Mittelstand sozialisiert. "Ihr" Unternehmen, die Datev, ist darüber hinaus der Dienstleister für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sich als Partner des Mittelstands verstehen. Bangerth steht auch für ein modernes Personalmanagement, das sie seit über neun Jahren bei der Datev prägt und fortentwickelt und für das sie auch mehrfach ausgezeichnet wurde (zuletzt vom Personalmagazin als einer der 40 führenden HR-Köpfe Deutschlands). Die Datev ist zudem eine eingetragene Genossenschaft, die nicht der Kapitalmarktlogik folgt und deren Vorstände immer wieder Ehrenämter übernehmen. In ihrer Pressemitteilung spricht die DGFP zu Recht von einem "frischen Wind", der von der Vorstandswahl ausgeht.

Bangerth kennt die DGFP gut, seit zwei Jahren sitzt sie bereits im Vorstand. Zu ihrem Start als Vorstandsvorsitzende erklärte sie: "Themen rund um Mensch und Arbeit sind wichtiger denn je für unternehmerischen Erfolg. Genau dafür braucht es Impulse und konkrete Ansätze, die HR strategisch weiterbringen. Die DGFP bietet dafür das richtige Netzwerk und den so wichtigen Austausch über Organisationsgrenzen hinweg. Ich freue mich, gemeinsam relevante Zukunftsthemen zu diskutieren und dabei mutige Antworten zu wagen – offen, lösungsorientiert und praxisnah."

Der neue DGFP-Vorstand

Bangerth leitet den 15-köpfigen Vorstand, zu dem vier Neue gehören: Lea Corzilius (ZF Group), Markus Fink (Infineon Technologies), Sonja Hornberger (Vitra International) und Katharina Hölzle (Fraunhofer IAO). Insgesamt haben im neuen Vorstand der Mittelstand und die Branchenvielfalt zugenommen. Ralf Steuer, Geschäftsführer der DGFP, betont: "Mit dieser neuen Vorstandsspitze ist die DGFP hervorragend aufgestellt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Julia Bangerth. Ihre Digitalkompetenz, strategische Weitsicht und ausgeprägte Führungsstärke machen sie zu einer echten Bereicherung für die Leitung unseres Netzwerks. Gleichzeitig bleiben uns mit Carmen-Maja Rex, Marion Rövekamp und Thomas Ogilvie erfahrene und profilierte HR-Persönlichkeiten in der Vorstandsspitze erhalten. Das ist ein starkes Signal der Kontinuität und Kompetenz für unsere Mitglieder."

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind vier Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre in der DGFP engagiert haben: Wilhelm Bauer, Norbert Janzen, Ariane Reinhart und Bettina Volkens. DGFP-Geschäftsführer Ralf Steuer würdigte ihre Arbeit im Rahmen der feierlichen Verabschiedung : "Sie haben unser Netzwerk mit ihrer Expertise, Haltung und Weitsicht maßgeblich geprägt – in Zeiten des Umbruchs wie der Weiterentwicklung. Ihr Beitrag zur Stärkung der HR-Community in Deutschland war von unschätzbarem Wert."





Das könnte Sie auch interessieren:

Die 40 führenden HR-Köpfe 2025

Interview mit BPM-Präsident Matthias Kempf

Trendradar: DGFP strebt programmatisches Update an