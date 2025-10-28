KI im Personalwesen
KI erleichtert aktuell und in Zukunft vor allem administrative Prozesse
Die Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte Quartal 2025 zeigt: Knapp 64 % der befragten Arbeitgeber in Deutschland bewerten den bisherigen Nutzen von KI im Personal Bereich noch als „gering“ oder „eher gering“. Aber: Für die nächsten drei Jahre erwarten HR-Verantwortliche eine deutliche Zunahme des KI-Nutzens in Personalabteilungen.
Die zentralen Ergebnisse:
- 44 % sehen in KI einen Nutzen für das Vertragsmanagement und die Dokumentenerstellung im HR-Bereich.
- Für 25 % der Personaler bringt KI aktuell einen Mehrwert in der Mitarbeiterkommunikation sowie im Recruiting.
- 13 % der Befragten sehen den größten Nutzen im Onboarding und in der Personalplanung (10 %).
Bedeutung von KI nimmt in Schlüsselbereichen zu
In den nächsten drei Jahren erwarten die Betriebe, in denen KI im HR-Bereich bereits im Einsatz ist, eine weitreichende Nutzensteigerung, insbesondere in der Personalplanung und -prognose – hier soll der Anteil von 10 % auf 35 % anwachsen. Auch in der Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit (9 % auf 28 %) und im Talentmanagement sowie in der Personalentwicklung (5 % auf 26 %) soll KI in Zukunft intensiver zum Einsatz kommen. Im Recruiting wird mit einer leichten Nutzensteigerung (25 % auf 30 %) gerechnet.
KI im Recruiting: Widersprüchliche Erwartungen?
Unternehmen, die KI im Recruiting einsetzen, verwenden sie vor allem beim Verfassen (70 %) sowie dem Platzieren (55 %) von Stellenanzeigen, aber auch für die Analyse von u. a. Lebensläufen (33 %) und das Treffen einer Vorauswahl (31 %). Wenn allerdings Bewerber KI zur Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen nutzen, wird das nicht gern gesehen: 55 % aller befragten Arbeitgeber sehen mit KI erstellte Bewerbungen kritisch, in der Industrie sogar 59 % – und das obwohl Industrieunternehmen Lebensläufe deutlich häufiger mit KI sichten (40 %) als jene im Handel (34 %) oder im Dienstleistungssektor (25 %).
„KI kann Unternehmen dabei helfen, im Personalwesen weitreichende Effizienz- und Produktivitätsgewinne zu erzielen – sofern sie sinnvoll eingesetzt und das menschliche Gespür nicht vernachlässigt wird. Dasselbe gilt umgekehrt: Bewerber:innen können durch den gezielten Einsatz von KI den Initialaufwand für sich verringern und dann im persönlichen Gespräch mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten überzeugen – inklusive Technologieaffinität“, sagt Verena Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland. „In Zeiten eines chronischen Arbeitskräftemangels ist es für Unternehmen wichtiger denn je, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Talente von sich zu überzeugen. Offenheit für Neues und gegenseitiges Verständnis helfen dabei, das Maximale aus KI herauszuholen – für alle Beteiligten.“
Über die Randstad-ifo-HR-Befragung
Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifo-HR-Befragung, die quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt wird. Sie erschien bisher unter dem Namen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung. Die Studie befragt 500 bis 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen.
-
Personalakten im öffentlichen Dienst
1231
-
Schafft das Mitarbeitergespräch ab!
50
-
Teilzeitkrankschreibung – ein Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
29
-
Faxgeräte in Behörden - Bann oder Beibehaltung?
28
-
165.000 Vollzeitkräfte könnten in der Verwaltung durch generative KI ersetzt werden
21
-
Fünf Tipps für erfolgreiche Behördenkommunikation
20
-
Finanzverwaltung darf KI für Texte und Bilder nutzen
14
-
Neues Digital-Gesetz: Mehr und schnellerer Datenaustausch bei der Abwicklung von Asylverfahren
14
-
Wie Behörden erfolgreich kommunizieren
142
-
Das „Einer-für-Alle“-Prinzip: Mit EfA das Rad nicht immer wieder neu erfinden
10
-
CoPilot HR öD: KI-Assistent für die Personalarbeit im öffentlichen Dienst
28.10.2025
-
KI im Personalwesen
28.10.2025
-
Der perfekte Stellentitel in der Stellenausschreibung
23.10.2025
-
Datenaustausch zwischen Behörden: Bundestag macht Weg frei für „NOOTS“
22.10.2025
-
Verwaltung in Baden-Württemberg nutzt weiterhin Faxgeräte
09.10.2025
-
E-Government in den Kommunen schon populärer als „analoge“ Verwaltung
07.10.2025
-
60 Prozent der Verwaltungsleistungen sind online verfügbar
30.09.2025
-
Das „Einer-für-Alle“-Prinzip: Mit EfA das Rad nicht immer wieder neu erfinden
29.09.2025
-
Testbundesländer für Verwaltungsdigitalisierung: Erst regional erproben, dann bundesweit „ausrollen“
23.09.2025
-
München bleibt bei Digitalisierung vorne, Hannover überrascht mit Rekordsprung
22.09.2025