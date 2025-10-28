KI-Assistent für die Personalarbeit im öffentlichen Dienst

Haufe bringt Künstliche Intelligenz in die Personalverwaltung des öffentlichen Dienstes! Mit dem neuen CoPilot HR öD werden die bewährten Fachdatenbanken Haufe TVöD Office und Haufe TV-L Office um ein innovatives Feature erweitert. Der CoPilot kombiniert geprüfte Haufe-Expertise mit modernster Technologie und unterstützt Nutzer:innen bei ihrer Personalarbeit.

Die Haufe Fachdatenbanken für den öffentlichen Dienst – Haufe TVöD Office und Haufe TV-L Office – erhalten ein innovatives Upgrade: Der neue KI-Assistent CoPilot HR öD unterstützt Nutzer:innen bei spezifischen Fragen rund um die Personalverwaltung im öffentlichen Dienst. Mit diesem intelligenten Feature können Nutzer:innen rechtssicheres Fachwissen praktisch anwenden und ihre Arbeit effizienter gestalten. Der CoPilot HR öD ist ab sofort in allen Versionen der genannten Datenbanken verfügbar.

Herausforderungen in der Personalarbeit

Die Anforderungen an Personaler:innen im öffentlichen Dienst sind hoch: Komplexe Regelungen wie die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), der AI-Act oder neue Rechtsprechung der Arbeits- und Verwaltungsgerichte prägen den Arbeitsalltag. Umso wichtiger ist es, dass Fachkräfte auf verlässliche Unterstützung zurückgreifen können. Genau hier setzt der neue Haufe CoPilot HR öD an: Er kombiniert die bewährten Inhalte der Haufe Fachdatenbanken mit Künstlicher Intelligenz, um Nutzer:innen schnelle und fundierte Antworten auf ihre spezifischen Problemstellungen zu liefern.

„Der CoPilot HR öD ist genau die Unterstützung, die der öffentliche Dienst in Zeiten des Fachkräftemangels und des demographischen Wandels braucht. Mit seiner Fähigkeit, komplexes Wissen einfach anwendbar zu machen, hilft er dabei, administrative Prozesse effizienter zu gestalten und schafft so Freiräume für strategische Aufgaben – wie etwa die Mitarbeitergewinnung“, so Alexander Gabele, Chefredakteur des Haufe TVöD Office.

„Gerade im öffentlichen Dienst, wo starre Entgeltstrukturen und begrenzte finanzielle Ressourcen oft wenig Spielraum für Anreize bieten, wird es umso wichtiger, durch Digitalisierung und moderne Arbeitsweisen attraktiv zu bleiben. Der CoPilot HR öD ist ein Schritt nach vorne: Er modernisiert nicht nur die Recherche von Fachinformationen, sondern macht Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes zukunftsfähig”, ergänzt Mirjam Stetter, Chefredakteurin des Haufe TV-L Office.

Mehr Effizienz durch intelligente Technologie

Der CoPilot HR öD versteht nicht nur den fachlichen Kontext einer HR-Frage, sondern präzisiert die Antworten im Dialog mit den Nutzer:innen. Besonders profitieren Anwender:innen dabei von der intuitiven Bedienung des KI-Assistenten: Fragen können so formuliert werden, als würde man sie einem Kollegen stellen. Der CoPilot analysiert diese Eingabe genau und liefert passende Antworten, erstellt Vorlagen oder führt Berechnungen durch: Beispielsweise erklärt der CoPilot die Auswirkungen der Elternzeit auf die Stufenlaufzeit nach dem TVöD/ TV-L oder berechnet Mutterschutzfristen – selbst bei Sonderfällen wie einer Zwillingsgeburt. Außerdem erstellt er häufig benötigte Dokumente, z.B. befristete Arbeitsverträge oder Abmahnungsschreiben auf Basis aktueller Regelungen und Rechtsprechung. Im Vergleich zu frei verfügbaren Chatbots nutzt der CoPilot HR öD ausschließlich die rechtssicheren Fachinhalte des Haufe TVöD Office bzw. des Haufe TV-L Office und gibt die Quelle seiner Antwort transparent an.

Für strategische Aufgaben schafft der CoPilot Freiräume für Personaler:innen, indem er administrative Belastungen reduziert: Von klaren Antworten zu Spezialfragen bis hin zur sicheren Vorbereitung von Gremiensitzungen durch Vorlagen für Dienstvereinbarungen – stets liefert er fundierte Ergebnisse auf Grundlage geprüfter Haufe-Expertise. Damit bietet der CoPilot nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch Sicherheit in Entscheidungsprozessen und erhöht die Qualität des täglichen Handelns im öffentlichen Dienst erheblich.





Weiterführende Informationen:

Benötigen Sie ausführliche Informationen zum CoPilot HR öD, dann klicken Sie hier. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier.