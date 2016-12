Bachmann-Görl leitet zentrales Personalwesen bei Curanum

29.10.2012 | Personalie

Elke Bachmann-Görl

Bild: Curanum AG

Der auf Pflegeeinrichtungen spezialisierte Dienstleister Curanum AG mit Sitz in München hat eine neue Leiterin für das zentrale Personalwesen: Elke Bachmann-Görl.

Bachmann-Görl (50) war zuvor Einrichtungsleiterin für Curanum in Remagen. In ihrer neuen Funktion berichtet sie an den Vorstandsvorsitzenden der Curanum AG, Walther Wever. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 7.000 Mitarbeiter.