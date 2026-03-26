Dagmar Hotze
Dagmar Hotze
Freie Journalistin, Hamburg
Personalmanagement in der Wohnungswirtschaft
Bild: NHW/Olaf Herrmann NHW-Mitarbeiter können bei Betreuungsausfall Eltern-Kind-Büros nutzen

Ein familienfreundliches Personalmanagement ist in vielen Wohnungsunternehmen mehr als nur ein nettes Extra, zumal sich mit wenig Aufwand viel Unterstützung bieten lässt. Die in den Chefetagen nachrückenden Millennials zeigen, was möglich ist. 

Die wochenlangen Kita- und Schulschließungen während der Corona-Pandemie verdeutlichten, wie wichtig eine adäquate Betreuung von Kindern ist, damit Eltern stressfrei ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Zwar erlaubte das in vielen Unternehmen ad hoc eingeführte Arbeiten im Homeoffice, dass der Betrieb weiterlief. Doch mit tobendem Nachwuchs im Kinderzimmer oder quengeligem Kleinkind auf dem Schoß ließ sich kaum konzentriert dem Tagesgeschäft nachgehen. Zum Glück ist diese Zeit vorbei. 

Die im September 2025 erschienene Forsa-Studie "Zukunft Vereinbarkeit“, die untersuchte, was erwerbstätige Väter und Mütter stärkt, um den Unternehmenserfolg zu sichern, fand beispielsweise heraus, dass unter dem ständigen Druck die Partnerschaft teilweise erheblich leidet. 44 Prozent der Frauen und 39 Prozent der Männer beklagen zudem negative gesundheitliche Folgen. Überdies sieht rund jeder Dritte die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit stark bis sehr stark eingeschränkt. Die Doppelbelastung, Fa...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft.
DW 03 2025

DW Die Wohnungswirtschaft steht für top-aktuelle Informationen rund ums Wohnen – aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Technologische Innovationen von ERP-Software bis KI, Bestandsmanagement, Immobilienrecht sowie die Zukunft von Quartieren und Stadtentwicklung stehen im Fokus.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen
DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop
Sie besitzen das Magazin bereits? Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  Wohnungswirtschaft, Arbeitgeber, Personalwesen
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge