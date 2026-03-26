Ein familienfreundliches Personalmanagement ist in vielen Wohnungsunternehmen mehr als nur ein nettes Extra, zumal sich mit wenig Aufwand viel Unterstützung bieten lässt. Die in den Chefetagen nachrückenden Millennials zeigen, was möglich ist.
Die wochenlangen Kita- und Schulschließungen während der Corona-Pandemie verdeutlichten, wie wichtig eine adäquate Betreuung von Kindern ist, damit Eltern stressfrei ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Zwar erlaubte das in vielen Unternehmen ad hoc eingeführte Arbeiten im Homeoffice, dass der Betrieb weiterlief. Doch mit tobendem Nachwuchs im Kinderzimmer oder quengeligem Kleinkind auf dem Schoß ließ sich kaum konzentriert dem Tagesgeschäft nachgehen. Zum Glück ist diese Zeit vorbei.
Die im September 2025 erschienene Forsa-Studie "Zukunft Vereinbarkeit“, die untersuchte, was erwerbstätige Väter und Mütter stärkt, um den Unternehmenserfolg zu sichern, fand beispielsweise heraus, dass unter dem ständigen Druck die Partnerschaft teilweise erheblich leidet. 44 Prozent der Frauen und 39 Prozent der Männer beklagen zudem negative gesundheitliche Folgen. Überdies sieht rund jeder Dritte die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit stark bis sehr stark eingeschränkt. Die Doppelbelastung, Fa...
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