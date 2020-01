Klimaschutz: Verein "Initiative Wohnen 2050" gegründet

Bild: iw2050/Walter Vorjohann Es ist abgestimmt: Die "Initiative Wohnen 2050" wird sich künftig gemeinsam für einen klimaneutralen Gebäudebestand einsetzen

Am 28. Januar ist in Berlin die "Initiative Wohnen 2050" an den Start gegangen. Die Gründungsmitglieder: 24 Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Sie wollen gemeinsam auf einen klimaneutralen Gebäudebestand hinarbeiten.