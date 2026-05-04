L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Raus aus der Wohnungsbaukrise

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Iris Jachertz
Iris Jachertz
Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"
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Bild: Haufe Online Redaktion Axel Bergforth, Technischer Berater und Niederlassungsleiter bei der Uretek Deutschland GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Krise? Wohnungsbaukrise! Es fehlen Hunderttausende Wohnungen. Klassischer Neubau auf der grünen Wiese ist oft keine Option (mehr). Was nun? Axel Bergforth, Technischer Berater bei Uretek Deutschland, gibt Antworten im L'Immo-Podcast.

Stadtplaner setzen auf Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Aufstockung, Nachverdichtung oder Umnutzung lauten die Zauberwörter, um der Wohnungsbaukrise Herr zu werden. Schätzungen gehen von rund 270.000 aktivierbaren Wohnungen aus – eine enorme Chance, die bislang kaum gehoben wird. Denn zwischen Theorie und Praxis klafft eine große Lücke. Zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Hürden gehört dabei ein Thema, über das in der Branche erstaunlich wenig gesprochen wird: der Baugrund.

Darum geht es in der neuen L'Immo-Podcast-Folge mit Axel Bergforth im Gespräch mit Gastgeberin Iris Jachertz. Bergforth vertritt die Spezialfirma Uretek, nach eigenen Angaben Deutschlands Nummer eins für minimalinvasive Baugrundverstärkung. Wie werden Aufstockungsprojekte durch gezielte Baugrundertüchtigung überhaupt erst realisierbar? Was bedeutet das für laufende Mietverhältnisse – und warum ist der CO2-Fußabdruck beim Baugrund längst keine Randnotiz mehr?

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Schlagworte zum Thema:  Wohnungswirtschaft , Wohnungsbau , Wohnungsnot , Bauwirtschaft
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