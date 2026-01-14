WOWI-GIX: Index für die Wohnungswirtschaft

Der neue WOWI-Gesamtindex für das Finanzierungs- und Investitionsklima (WOWI-GIX) misst künftig vierteljährlich die wirtschaftliche Stimmung in der deutschen Wohnungswirtschaft. Jetzt wurden die ersten Ergebnisse veröffentlicht.

Die Dr. Klein Wowi Finanz AG hat am 10.12.2025 mit dem WOWI-Gesamtindex für Finanzierungs- und Investitionsklima (WOWI-GIX) ein neues empirisches Instrument an den Start gebracht, das die wirtschaftliche Einschätzung deutscher Wohnungsunternehmen widerspiegelt.

Die Ergebnisse wurden erstmals am 14.1.2026 vorgestellt. Künftig wird der Index vierteljährlich veröffentlicht. Ziel ist es, mit dem neuen Stimmungsbarometer eine konsistente, vergleichbare Datenbasis für Entscheidungsträger der Branche bereitzustellen.

WOWI-GIX: Subindizes Finanzierung und Investition

"Der WOWI-GIX liefert kontinuierliche, datenbasierte Einblicke in Stimmungslagen und strukturelle Veränderungen der Wohnungswirtschaft – essenziell in Zeiten von ESG-Transition, Sanierungsdruck und regulatorischer Dynamik", sagte Peter Stöhr, Vorstand der Dr. Klein Wowi Finanz AG. Das Stimmungsbarometer schließe die Lücke zwischen allgemeinen Indikatoren und branchenspezifischen Bedürfnissen.

Der WOWI-GIX aggregiert gleichgewichtet zwei Subindizes:

WOWI-Finanzierungs-Klima-Index (WOWI-FKX): Einschätzungen zu Zinsen, Refinanzierung, regulatorischen Einflüssen.

WOWI-Investitions-Klima-Index (WOWI-IKX): Investitionsbereitschaft, Rahmenbedingungen, Investitionsanreize.

Standardisierte Fragebögen erfassen die aktuelle Lage, Erwartungen und Rahmenbedingungen von Entscheidungsträgern in Wohnungsunternehmen; ein lineares Modell gewährleistet Vergleichbarkeit über Zeit, Regionen und Unternehmensklassen.

Die Erhebung hat im Dezember 2025 als Expertenpanel im Rahmen einer Befragung bei Wohnungsunternehmen bundesweit begonnen. Für das Jahr 2026 ist eine Erweiterung des Panels um Trendanalysen und Beratung geplant – mit Einbindung von Branchenverbänden und Expertennetzwerken.

Erste Index-Ergebnisse für die Wohnungswirtschaft

Die aktuelle Befragung von Januar 2026 zeigt folgende Ergebnisse der Erstmessung:

WOWI-GIX: 46,98 Punkte

WOWI-FKX: 50,51 Punkte

WOWI-IKX: 43,46 Punkte

Die Punkteskala reicht von null bis 20 (sehr schlecht) über 21 bis 40 (schlecht), 41 bis 60 (mittel), 61 bis 80 (gut) bis 81 bis 100 (sehr gut).

Die ersten Ergebnisse liegen damit im mittleren Bereich und zeigen bei den jeweiligen Erwartungen eine leicht eingetrübte Stimmung gegenüber den aktuellen Einschätzungen. Beim Investitionsklima wird die Investitionsbereitschaft im Bestand deutlich positiver eingewertet als im Neubau. Die regionalen Einschätzungen in der Wohnungswirtschaft weichen in Teilen deutlich voneinander ab.





