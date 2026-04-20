Praxis schlägt Hype: Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft
Im Mai 2025 wurde das Team Doozer und ZBVV als "Digitalpionier der Wohnungswirtschaft" ausgezeichnet. Der Projekttitel: "Vom T-Rex zum Doozer". Es geht um Leerstandsanierung, die mächtig an Fahrt aufgenommen hat. Excel-Tabellen wurden aufgelöst, datenbasiert gelingt die Wiedervermietung schneller als vor der Einführung des Tools.
Franziska Magin-Kohl, Geschäftsführerin der Zentral Boden Vermietung und Verwaltung (ZBVV) GmbH berichtet von der digitalen Transformation des Unternehmens, von Erfolgen, wie der Auszeichnung, aber auch von Herausforderungen. Wie gelang beispielsweise die Reduzierung von vier parallelen ERP-Systemen im Unternehmen auf eins? Und warum dauert das alles so lange?
Ein wichtiger Punkt, um die Digitalisierung erfolgreich im Unternehmen zu treiben: Die Kolleginnen und Kollegen müssen mitgenommen werden. Aufklärung, Erfolge feiern und mit Roadshows sensibilisieren, so motivieren die Führungskräfte ihre Teams. Außerdem verrät Magin-Kohl, ob sie sich tatsächlich als Digitalpionier der Branche fühlt.
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