Vorreiter für die digitale Zukunft zu finden, ist das Ziel des Awards "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft". Sieger 2023 ist das Projekt "Leerwohnungssanierung A bis Z – digital und kundenorientiert" der GWG Wuppertal und Innocube.

Der Preis zeichnet die innovativsten Digitalprojekte der Wohnungswirtschaft aus, die in Zusammenarbeit zwischen Wohnungsunternehmen und PropTechs umgesetzt werden.

"Pioniere stehen schon seit jeher für Kreativität, Mut und Entschlossenheit, einen – möglicherweise festgefahrenen – Status quo zu verändern. Es ist klasse, dass solche Pioniere nun auch in der Wohnungswirtschaft angekommen sind und viele Unternehmen der Branche inspirieren, neue Wege zu gehen", fasste Schirmherr Dr. Christian Westphal von Crem Solutions den Jahrgang 2023 bei der Preisverleihung im Rahmen der REAL PropTech Conference am 7. September zusammen.

Siegerprojekt: Tiefes Verständnis für die Digitalisierung

Das Siegerprojekt "Leerwohnungssanierung A bis Z – digital und kundenorientiert" der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbh (GWG) Wuppertal in Zusammenarbeit mit Innocube hat das ursprünglich für die Bauwirtschaft entwickelte Tool "LEO" für die Wohnungswirtschaft optimiert. So entstand ein neues Frontend, das die mobile, digitale Beauftragung von Leerwohnungssanierungen ermöglicht. Das Ganze funktioniert kundenorientiert, renditeoptimiert und effizient.

In den Augen der Jury ist das Gemeinschaftsprojekt das beste Beispiel für eine Learning Journey: Auf Basis von bestehenden Lösungen wurde eine neue weiterentwickelt. Dies bestätigt eine langfristige Beschäftigung und tiefes Verständnis für die Digitalisierung. Klare Ziele, Anforderungen und die Nutzer im Zentrum des Handelns zeichnen die Vorgehensweise aus. Mehr Informationen über das Projekt des Gewinnerteams gibt es demnächst bei L’Immo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft von Haufe.Immobilien, zu hören.

Bild: Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft

Solarstrom und Auftragsmanagement-Tool: Die Finalisten

Auch wenn es nur ein Siegerprojekt geben kann, wählt die Jury noch zwei weitere Projekte aus, die als Finalisten den Titel "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft" tragen dürfen.

Die Einhundert GmbH in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG hat sich mit dem Projekt "Günstiger Solarstrom vom Dach für 130 Mieter:innen in Hannover" beworben. Da Mieterstrom ein sehr wichtiges Thema in Zeiten von Energiekrise und erneuerbaren Energien ist, sieht die Jury das Projekt als Vorbild für die gesamte Branche. Es zeigt, wie man sich auch in einem schwierigen regulatorischen Umfeld dem Thema annähern und es mithilfe von Digitalisierung sogar skalieren kann.

Das Finalisten-Projekt "Einführung eines technischen Auftragsmanagement-Systems" wurde von der Baugenossenschaft Esslingen eG in Kooperation mit BTS Software GmbH & Co. KG durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, dass der Wohnungsbestand der Baugenossenschaft Esslingen künftig durch ein digitales Tool zuverlässiger, einfacher und effizienter verwaltet werden kann. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Die Reaktionszeiten bei Schäden sind gesunken, die Belastung der Telefonzentrale wurde reduziert und die kaufmännischen Abläufe sind effizienter geworden. Die hohe Skalierbarkeit, dass das Angebot und das Software-Produkt der gesamten Branche zur Verfügung gestellt werden können, hat die Jury bei diesem Vorgehen besonders beeindruckt.

Sonderpreis für digitalen Zwilling vergeben

Das Projekt "Das WoWiModell: Innovatives Gebäudemanagement und Prozessoptimierung für die nachhaltige Wohnungswirtschaft der Zukunft" war eine besondere Überraschung unter den diesjährigen Bewerbungen. Im Alleingang hat die Städtische Wohnungsgesellschaft Mühlhausen ein Tool entwickelt, um ihren Gebäudebestand zu digitalisieren. Auf Basis des virtuellen Gebäudemodells ist es daher möglich, Quartiersanalysen und -simulationen durchzuführen, wie etwa das CO2-Monitoring. Die ermittelten Werte helfen bei der kommunalen Wärmeplanung und strategischen Planung des Bestands. Dieses Engagement wurde mit einem Sonderpreis honoriert.

"Die Wohnungsgesellschaft in Mühlhausen hat beeindruckend gezeigt, welche Potenziale und Notwendigkeit in der Erfassung und Nutzung von Gebäudedaten bestehen. Das beweist, was mit Ideen und Einsatz, natürlich auch Risikobereitschaft, für die Digitalisierung der Wohnungswirtschaft möglich ist", begründet Arne Rajchowski, Leiter des Kompetenzzentrums DigiWoh und Teil der Jury, die Entscheidung.

Über den Award "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft"

Der Award wurde 2022 ins Leben gerufen und ist eine Initiative von "DW Die Wohnungswirtschaft", Blackprint, DigiWoh sowie den PropTechs Kiwi und Metr. Dr. Christian Westphal, Geschäftsführer der Crem Solutions GmbH, hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen.

Auf Basis der Bewertungskriterien Impact, Skalierbarkeit und Innovationsgrad bewertet die Experten-Jury jeweils die eingereichten Projekte und lädt die "Top 3"-Finalisten zur Preisverleihung ein. Die fand auch 2023 im Rahmen der REAL PropTech Conference statt, auf der wie im Vorjahr das Siegerprojekt gekürt wurde. Das Gewinnerteam erhielt eine Einladung zu L’Immo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft, eine exklusive Projektvorstellung und -dokumentation im DigiWoh und eine Blackprint-Netzwerkpartnerschaft.

Weitere Informationen zum Award finden Sie auf der Website unter digitalpioniere-der-wohnungswirtschaft.de.





Das könnte Sie auch interessieren:

"Jedes Projekt von Wohnungswirtschaft und PropTechs ist wichtig"

"Freue mich über das Potenzial von PropTechs in der Branche"

L'Immo-Podcast: Der Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand