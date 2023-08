Wie können Wohnungsunternehmen und PropTechs besser zusammenarbeiten? Das wird auf der REAL PropTech Conference am 7. und 8. September diskutiert. GdW-Hauptgeschaftsführerin Ingeborg Esser über Potenziale von Kooperationen und die Signalwirkung des Awards "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft".

Frau Esser, was sind gerade die wichtigsten Themen, die die Wohnungswirtschaft bewegen?

Ingeborg Esser: Insgesamt ist die Erreichung der Klimaneutralität 2045 bei Sicherstellung des bezahlbaren Wohnens in Deutschland aktuell unsere größte Herausforderung für die Branche. Gleichzeitig gilt es, den Neubau in den Metropolregionen wieder anzukurbeln. Die anhaltend hohen Baupreise und Zinsen, aber auch kostentreibende politische Vorgaben und das Förderchaos gefährden derzeit die Investitionsfähigkeit von Wohnungsunternehmen.

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Für die Digitalisierung der Branche und für die Zusammenarbeit von Wohnungsunternehmen mit Technologieunternehmen, ergeben sich daraus klare Schwerpunktthemen: Wir brauchen bessere und günstigere Produkte für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Es reicht nicht mehr aus, einen Sensor mit einem Dashboard zu verbinden. Wir brauchen Lösungen vom Heizungskeller bis zum Mieter, die Betriebskosten einsparen und die Belastungen für die Mieter reduzieren.

Vielleicht am wichtigsten ist, dass wir endlich den Bestand stärker in den Fokus nehmen. Einen Neubau kann man effizient und digital planen, damit er für den Betrieb entsprechend ausgerüstet ist. Im Bestand müssen wir die oft schlechte Datengrundlage aufbessern und für weitere Anwendungen nutzbar machen: Zum Beispiel Mieteranwendungen einführen, die mehr als nur Postfächer sind oder gezielt die serielle Sanierung forcieren.

Wohnungswirtschaft und PropTechs: Die Potenziale

Auf der REAL PropTech Conference im September wird der Award "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft" verliehen ...

... Dieser Award ist ein Signal, dass jede Zusammenarbeit, ja jedes Projekt, zwischen Wohnungsunternehmen und PropTechs wichtig ist. Wir müssen die kleinen und Kleinstprojekte in den Vordergrund heben. Denn genau diese können von den 3.000 Wohnungsunternehmen in Deutschland übernommen werden.

Und wo sehen Sie Potenziale im Team Wohnungswirtschaft und PropTechs?

Technologieunternehmen oder wie wir sie nennen, WowiTechs, sind für Wohnungsgesellschaften der Zugang zu neuen Technologien und neuen Lösungsansätzen. Die Unternehmen zeigen dagegen auf, wo genau die Problemschwerpunkte liegen. Genau in dieser Kombination beider Sichtweisen liegt das Potenzial. Wir brauchen kluge Lösungen, die genau unsere Probleme treffen.

Der GdW lädt auf der REAL PropTech zum Austausch zwischen WowiTechs und Digiwoh. Was erwartet die Wohnungsunternehmen bei diesem Netzwerk-Treffen?

Zum einem wollen wir unsere Ideen und Gedanken für unsere neue Initiative WowiTech vorstellen. Wir brauchen dazu das Feedback und die Vorschläge sowohl von den Wohnungsunternehmen als auch den Technologieunternehmen. Zum anderen wollen wir die aktuellen Herausforderungen der Branche vorstellen und mit WowiTechs gemeinsam Ideen für Kooperationen diskutieren. Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Probleme und Sorgen der WowiTechs sichtbar machen, dabei politische und fachliche Lösungen entwickeln. Und schließlich wollen wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir erfolgreich abgeschlossene Pilotprojekte in einen Rollout bringen können.

Gemeinsame Lösungsfindung statt 100ster Pitch

Was würden Sie Wohnungsunternehmen raten, die bisher noch wenig Erfahrung in der Zusammenarbeit mit PropTechs oder ihre Lösung noch nicht gefunden haben. Lohnt sich (trotzdem) eine Auseinandersetzung mit dem Thema?

Einfach machen! Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Wir können in unserem Kompetenzzentrum DigiWoh gut erkennen, was in anderen Unternehmen funktioniert hat. Die Weiterentwicklung, die Förderung von eigenen Ideen kommt dann ganz von allein. Bereits in der Arbeit des DigiWoh hat sich gezeigt, dass der Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen erfolgreich funktioniert und wir Lösungen in der Branche finden, die sehr gut adaptierbar sind.

Wir gehen dazu aber auch noch einen Schritt weiter und wollen mit der Initiative WowiTech die Zusammenarbeit zwischen Wohnungsunternehmen und Technologieunternehmen massiv unterstützen. Es geht uns dabei nicht um den hundertsten Pitch. Es geht uns um gemeinsame Produktentwicklungsworkshops, um ein Verständnis, wie die Wohnungswirtschaft funktioniert. Dabei geben wir konkrete rechtliche und fachliche Hilfestellungen, etwa wie IT-Dienstleistungsverträge gestaltet werden können.

Vielen Dank für das Gespräch.





REAL PropTech Conference: Anmeldung

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 7. und 8. September in Frankfurt am Main statt. Vertreterinnen und Vertreter der Wohnungswirtschaft erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das von GdW und Digiwoh gestaltet wird: Thema ist das Potenzial der Zusammenarbeit mit PropTechs beziehungsweise WowiTechs.

Anmeldung unter realproptech.de





Das könnte Sie auch interessieren:

"Freue mich über das Potenzial von PropTechs in der Branche"

L'Immo-Podcast: Der Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand