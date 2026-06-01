L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Von Digitalpionier bis KI

News
Iris Jachertz
Iris Jachertz
Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"
Header Christian Westphal
Bild: Haufe Online Redaktion Dr. Christian Westphal, CEO von Crem Solutions, zu Gast im L'Imm-Podcast

Die Wohnungswirtschaft steckt mitten im Transformationsprozess. Iris Jachertz spricht mit dem Experten Dr. Christian Westphal über PropTechs, Mut, Pragmatismus und natürlich KI. Und sie diskutieren, ob die "Digitalpioniere" einen neuen Namen brauchen?!

Zwischen steigenden Kosten, Fachkräftemangel, wachsenden regulatorischen Anforderungen und einer Energiewende, die keine Pause kennt, steckt die Wohnungswirtschaft im Transformationsprozess. Und mitten in diesem Wandel stellt sich eine entscheidende Frage: Wie gelingt es einer traditionell eher konservativen Branche, den digitalen Anschluss nicht zu verlieren und die Transformation aktiv zu gestalten?

Dr. Christian Westphal, CEO der Crem Solutions GmbH & Co. KG, kennt diese Fragen aus zwei Perspektiven: Einerseits als Geschäftsführer eines ERP-Anbieters, das gerade ein neues Produkt als Antwort auf die Herausforderungen gelauncht hat; andererseits als Schirmherr des Awards "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft", der Projekte der Branche nicht nur sichtbar macht, sondern echten Impact erzeugt.

Mit Gastgeberin Iris Jachertz spricht Westphal im aktuellen L'Immo-Podcast über PropTechs, Mut, Pragmatismus und natürlich auch Künstliche Intelligenz. Und sie diskutieren, ob die "Digitalpioniere" vielleicht einen neuen Namen brauchen?!

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Künstliche Intelligenz (KI) , Wohnungswirtschaft
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wohnungswirtschaft
Haufe Shop: Praxiswissen Immobilien und Steuern
Praxiswissen Immobilien und Steuern

Der Autor Dieter Steck liefert das komplette Wissen, um die Regelungen des Steuerrechts bei Immobiliengeschäften nachzuvollziehen. Sie erhalten kompetente Unterstützung zur rechtssicheren Minimierung der Steuerlast.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem WohnungsWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich