Von Digitalpionier bis KI
Zwischen steigenden Kosten, Fachkräftemangel, wachsenden regulatorischen Anforderungen und einer Energiewende, die keine Pause kennt, steckt die Wohnungswirtschaft im Transformationsprozess. Und mitten in diesem Wandel stellt sich eine entscheidende Frage: Wie gelingt es einer traditionell eher konservativen Branche, den digitalen Anschluss nicht zu verlieren und die Transformation aktiv zu gestalten?
Dr. Christian Westphal, CEO der Crem Solutions GmbH & Co. KG, kennt diese Fragen aus zwei Perspektiven: Einerseits als Geschäftsführer eines ERP-Anbieters, das gerade ein neues Produkt als Antwort auf die Herausforderungen gelauncht hat; andererseits als Schirmherr des Awards "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft", der Projekte der Branche nicht nur sichtbar macht, sondern echten Impact erzeugt.
Mit Gastgeberin Iris Jachertz spricht Westphal im aktuellen L'Immo-Podcast über PropTechs, Mut, Pragmatismus und natürlich auch Künstliche Intelligenz. Und sie diskutieren, ob die "Digitalpioniere" vielleicht einen neuen Namen brauchen?!
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