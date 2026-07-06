Wie gelingt es, Unternehmen zukunftsfähig zu führen? Wie wirken sich Herausforderungen auf Wirtschaftlichkeit und sozialen Auftrag aus? Was diese Diskussion mit Jürgen Klopp und dem Papst zu tun hat – eine spannende L'Immo-Folge mit vier Gästen.

Künstliche Intelligenz ist auf sämtlichen Bühnen präsent und wird eifrig diskutiert, auch auf der Real Estate Arena Anfang Juni in Hannover. Die L'Immo-Gäste Ingeborg Esser (Hauptgeschäftsführerin, GdW), Sandra Balicki (Geschäftsführerin, Visario Connect GmbH), Prof. Dr. Florian Ebrecht (COO/CFO, Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH) und Tim Schreiber (Vorstand, Braunschweiger Baugenossenschaft eG/BBG) sprechen aber nicht nur über die technologische Seite, sondern auch darüber, wie KI oder die Prozessautomatisierung dazu führen, dass Unternehmen neu denken müssen.

Neuorientierung im Management von Wohnungsunternehmen

Neue Aufgabenbereiche für Mitarbeitende entstehen und im Zuge dessen entwickeln sich neue Rollen. Das beeinflusst vor allem das Management eines Wohnungsunternehmens. Führung muss heute Neuorientierung geben.

Neben der KI muss sich das Management außerdem mit zunehmender Regulatorik und Kapitaldruck auseinandersetzen. Wie das gelingt, findet Iris Jachertz, Chefredakteurin der "DW Die Wohnungswirtschaft" im aktuellen L'Immo-Podcast mit ihren Gästen heraus.

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