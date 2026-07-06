Wohnungsunternehmen erfolgreich managen
Künstliche Intelligenz ist auf sämtlichen Bühnen präsent und wird eifrig diskutiert, auch auf der Real Estate Arena Anfang Juni in Hannover. Die L'Immo-Gäste Ingeborg Esser (Hauptgeschäftsführerin, GdW), Sandra Balicki (Geschäftsführerin, Visario Connect GmbH), Prof. Dr. Florian Ebrecht (COO/CFO, Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH) und Tim Schreiber (Vorstand, Braunschweiger Baugenossenschaft eG/BBG) sprechen aber nicht nur über die technologische Seite, sondern auch darüber, wie KI oder die Prozessautomatisierung dazu führen, dass Unternehmen neu denken müssen.
Neuorientierung im Management von Wohnungsunternehmen
Neue Aufgabenbereiche für Mitarbeitende entstehen und im Zuge dessen entwickeln sich neue Rollen. Das beeinflusst vor allem das Management eines Wohnungsunternehmens. Führung muss heute Neuorientierung geben.
Neben der KI muss sich das Management außerdem mit zunehmender Regulatorik und Kapitaldruck auseinandersetzen. Wie das gelingt, findet Iris Jachertz, Chefredakteurin der "DW Die Wohnungswirtschaft" im aktuellen L'Immo-Podcast mit ihren Gästen heraus.
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Dem L'Immo-Podcast folgen:
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Mieterhöhung nach Aufwertung der Baualtersklasse
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Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
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DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
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Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
58
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Zweckentfremdungsverbot: Was in den Bundesländern gilt
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Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
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"Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft": Siegerteams gekürt
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Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
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Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
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Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
27
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Wohnungsunternehmen erfolgreich managen
06.07.2026
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Wenn Vermieter nicht nur vermieten
03.07.2026
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Stimmung in der Wohnungswirtschaft erholt sich
02.07.2026
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Wohnen, Wandel, Widerstandsfähigkeit
02.07.2026
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DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2026 verliehen
30.06.2026
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Gewinner beim Deutschen Bauherrenpreis 2026
30.06.2026
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Kundenbindung trotz Wohnraummangel
29.06.2026
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Schluss mit der Tool-Sammelei
26.06.2026
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"Sanieren im Takt der Industrie“
25.06.2026
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Rahmenvereinbarung Serielles Sanieren: Ausschreibung startet
25.06.2026