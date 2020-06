Bild: GdW Die Reden kommen über den Live-Stream: Der GdW-Wohnzukunftstag 2020 geht online wegen Corona

Am 17. Juni trifft sich die Branche zum Austausch beim Wohnzukunftstag des GdW. Die Themen sind überwiegend digital, das Event in der 2020er-Ausgabe virtuell – wegen Corona. Melden Sie sich jetzt für die Live-Vorträge und das Infotainment an.