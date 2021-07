Bild: Adobe Sytems Inc. Wie wollen die Deutschen wohnen? Das "urbane Dorf" vereint viele Grünflächen und eine hohe Wohnqualität, heißt es in einer Trendstudie (Symbolbild)

Die Wünsche beim Wohnen ändern sich laufend. Was gerade so im Trend ist, dazu gibt es einige Studien. Laut einer aktuellen Umfrage ist das "urbane Dorf" im Kommen: Gefragt sind alle Vorteile der Stadt plus mehr soziale Nähe – und das draußen im Grünen. Die Quartiersentwicklung ist herausgefordert.