L'Immo-Podcast: Strategische Impulse für Wohnungsunternehmen

Organisation und Personal in Wohnungsunternehmen: Strategien
Die Wohnungswirtschaft steht vor Umbrüchen. Diese fordern nicht nur technische Antworten, sondern auch strategische Impulse für die Organisation und das Personal. Der Fokus auf Technologie allein schafft keine effiziente Veränderung in den Unternehmen. Der ROI kommt durch den Menschen.
Genau hier ist das Topmanagement als Role Model gefragt. Interne Strukturen müssen angepasst werden an die Einflüsse von außen. Die Unternehmensstrategie darf aber nicht im Führungskreis ins Stocken geraten, sondern muss von allen Mitarbeitenden getragen und gelebt werden. Wie gelingt das?
Essenziell ist der Schulterschluss zwischen Geschäftsführung, IT und HR. Darüber spricht Host Iris Jachertz mit Sandra Balicki, Managing Director der Visario Connect GmbH.
