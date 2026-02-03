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Unternehmensstrategie

Nahaufnahme von Hand beim Schach spielen
Bild: Corbis

Mit der Unternehmensstrategie wird festgelegt, welche Ziele langfristig erreicht werden sollen. Sie gibt eine wesentliche Orientierung, die sich auch auf Fachbereiche wie das Controlling oder HR entscheidend auswirken.

Wer sich auf Dauer erfolgreich am Markt positionieren will, der benötigt einen Plan. Für Unternehmen ist es daher entscheidend, eine Strategie zu entwickeln, die auf Dauer zum Erfolg führt.

Was ist eine Unternehmensstrategie?

Mit der Unternehmensstrategie wird eine gewisse Orientierung festgelegt. Unternehmen müssen mit einem volatilen Umfeld und vielen unvorhersehbaren Entwicklungen umgehen. Hier sollten aber der eigentliche Plan und die gesetzten Ziele des Unternehmens nicht verloren gehen.

Die Corona-Krise ist ein aktuelles Beispiel: Viele Unternehmen mussten mit Lockdown-Maßnahmen, Mitarbeitern im Homeoffice und vielen weiteren Veränderungen umgehen. Doch bei allen Herausforderungen dürfen die eigentlichen Unternehmensziele nicht vergessen werden.

Wie wird eine Unternehmensstrategie überhaupt entwickelt?

Bei der Entwicklung einer Unternehmensstrategie müssen einige Punkte beachtet werden. So sollten folgende Bestandteile der Strategie genauer betrachtet werden:

  • Welchen Zweck soll das Unternehmen verfolgen?
  • Was bietet das Unternehmen potenziellen Kunden? Wer sind mögliche Kunden?
  • Welche Ergebnisse bringt eine Marktanalyse? Welche Wettbewerber sind aktiv?
  • Wie kann sich das Unternehmen positionieren?
  • Welche Ziele setzt sich das Unternehmen?
  • Mit welchen Maßnahmen können diese Ziele erreicht werden?

Wer ein Unternehmen führt, sollte sich im Klaren darüber sein, welchen konkreten Zweck das Unternehmen verfolgt. Das Unternehmen braucht eine Vision. Welchen Mehrwert bietet das Unternehmen? Welchen Mehrwert bietet es potenziellen Kunden?

Viele Gründer werden aktiv mit innovativen Ideen. Doch auch die beste Idee kann nur funktionieren, wenn es dafür einen Markt gibt. Bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie ist die Marktanalyse deshalb essenziell. Wenn beispielsweise in einer Kleinstadt bereits fünf renommierte Bäckereien aktiv sind, stellt sich für einen Unternehmer, der überlegt, dort eine weitere Bäckerei zu eröffnen, die Frage: Ist es realistisch, dass ein weiteres Geschäft sich hier erfolgreich positionieren kann? Eine genaue Marktanalyse kann hier wichtige Impulse liefern und ggf. offenlegen, mit welchen besonderen Angeboten die Bäckerei Marktlücken schließen könnte.

Ein Unternehmen muss sich auch konkrete Ziele setzen (hier sehr bewährt: Milestones). Das können beispielsweise Finanzziele sein (Gewinn um 10 % erhöhen), Marktziele (mehr Anteil am Markt gewinnen) u.v.m. Wichtig dabei ist, dass hier nicht nur rein wirtschaftliche Faktoren betrachtet werden. Auch soziale und ökologische Faktoren werden immer wichtiger. Aus der Gesamtstrategie des Unternehmens lassen Strategien für verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel das Marketing, ableiten.

Nachhaltige Unternehmensstrategien

Nachhaltigkeit wird in immer mehr Unternehmen zum Erfolgsfaktor. Viele Kunden und Investoren, aber auch Mitarbeiter interessieren sich vermehrt dafür, wie Unternehmen im Hinblick auf nachhaltige Themen agieren. Der Druck von außen auf Unternehmen ist gerade bei dieser Thematik groß. Dies spiegelt sich auch bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie wider. Wenn ein Unternehmen beispielsweise seine Produktion modernisiert, dann spielen heute nachhaltige Gesichtspunkte eine immer größere Rolle. Das Unternehmen muss sich fragen, welchen Beitrag es zur Nachhaltigkeit in der Gesellschaft leistet.

Controlling in der Unternehmensstrategie

Das Controlling spielt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie eine wesentliche Rolle. Es sorgt für Transparenz und prüft, ob die Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt wird. So kann das Controlling beispielsweise Informationen analysieren und liefern, die zeigen, ob die gesetzten Finanzziele erreicht werden. Es macht die Umsetzung der Unternehmensvision messbar und unterstützt die Unternehmensführung bei der Entscheidungsfindung.

Human Resources (HR) in der Unternehmensstrategie

Ob eine Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt werden kann, hängt schlussendlich auch vom Personaleinsatz ab. Viele Unternehmen berichten immer wieder von der Herausforderung, geeignete Fachkräfte zu finden. Doch ohne qualifizierte Mitarbeiter, die beispielsweise die digitale Transformation vorantreiben, können gesetzte Meilensteine kaum erreicht werden. Die Personalstrategie ist also ein wesentlicher Faktor, damit der Gesamtplan des Unternehmens aufgehen kann.

In manchen Branchen ist das Thema HR sogar ein existenzielles Problem. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wanderten beispielsweise im Bereich Gastronomie und Hotellerie viele Fachkräfte in andere Branchen ab. Nicht wenige Firmen haben nun Schwierigkeiten, den normalen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Zudem erhöhen sich die Personalkosten. Ohne eine entsprechende Strategie im Personalwesen kann also auch eine Unternehmensstrategie insgesamt scheitern.

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