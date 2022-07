Nachhaltigkeit, Agilität und Transformation standen im Fokus der zweiten Jahreskonferenz "Performance Management & Controlling 2.0" am 21.6.2022. Zwei Vorträge des Centre for Performance Management & Controlling widmeten sich der strategischen Personalplanung und der Organisation dezentraler Controlling-Einheiten.

Die zweite Jahreskonferenz "Performance Management & Controlling 2.0" wurde vom Frankfurt School Verlag in Kooperation mit dem Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) der Frankfurt School of Finance & Management veranstaltet. Dabei gewährten namhafte Unternehmen wie Schüco, Bosch Service Solution oder Telefónica Deutschland interessante Einblicke in ihren Umgang mit diesen Herausforderungen. Im Vordergrund standen dabei drei Schwerpunktthemen: Nachhaltigkeit, Agilität und Transformation. Prof. Dr. Ronald Gleich, Academic Director des CPMC und Professor für Management Practice & Control der Frankfurt School of Finance & Management, moderierte durch die Veranstaltung.

Die Vorträge im Überblick

Der Vormittag der Veranstaltung wurde durch vier Vorträge von namhaften CFOs deutscher Unternehmen gekennzeichnet. Den Auftakt machte Philipp Neuhaus, CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Schüco International KG, und richtete seinen Vortrag an die Zukunft des CFO Bereichs und beleuchtete dahingehend die Transformation zur Steuerungsinstanz im globalen Kontext.

Im Anschluss widmete sich Markus Rolle, Mitglied des Vorstands/CFO der Telefónica Deutschland Holding AG, dem Thema Finance als Treiber von Nachhaltigkeit im Unternehmen.

Ferner gewährte Sven Grandi, Managing Director and VP Finance & Controlling (CFO) bei Bosch Service Solutions, einen fundierten Einblick in agile Methoden in der Controlling-Praxis bei Bosch Service Solutions.

Abschließend widmete sich Erik Roßmeißl, Vorstandsmitglied, CFO, der WITTENSTEIN SE, ebenfalls dem Thema Agilität und stelle die agile und innovative Steuerung von Businessunits anschaulich vor.

Am Nachmittag wurden weitere Themen wie die Triple Bottom Line Scorecard als ESG Strategieimplementierung im Mittelstand adressiert, welche von Dr. Mario Englert, Geschäftsführer & CFO, der LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG sowie Prof. Dr. Matthias Mahlendorf, Academic Director des CPMCs und Professor für Managerial Accounting, Frankfurt School of Finance & Management vorgestellt wurde. Felix Busch, Product Controller Electric Vehicle Architecture bei der Mercedes-Benz Group, widmete sich dem Produktentwicklungscontrolling und stellte dabei Einsatzmöglichkeiten von Robotic Process Automation vor.

Über die Highlights dieser Veranstaltung berichten wir in einer neuen Serie.

Strategische Personalplanung in einer VUCA-Umwelt – Herausforderungen für Unternehmen

Nils Gimpl, Research Assistant und Doktorand am CPMC, stellte Ergebnisse der 2021 durchgeführten Studie zur strategischen Personalplanung vor. Die Schlüsselergebnisse der Studie sind, dass Unternehmen Probleme wie

eine schlechte Datenqualität,

eine unklare Rollenverteilung und

eine fehlende Unterstützung aus den Unternehmensbereichen

unbedingt von Beginn an vermeiden müssen, um eine strategische Personalplanung effizient zu implementieren. Als maßgebliche Erfolgstreiber einer effektiven strategischen Personalplanung wurden ein starker Top-Management Support, ein ausgeprägtes Skill-Managementsystem und die Einbettung in bestehende Controlling-Systeme angeführt.

Organisation von dezentralen Controlling-Einheiten

Dr. Christina Juchum, Senior Managerin Financial Business Development bei HAYS und Prof. Ronald Gleich stellten erste Ergebnisse einer in Kooperation mit Hays und dem ICV durchgeführten Studie zur Organisation von dezentralen Controlling-Einheiten vor. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen schon jetzt, dass die strategische Entscheidungsbefugnis zum Großteil noch in den Unternehmenszentralen verortet ist, wohingegen die Entscheidungsbefugnis über operationale Themen mehrheitlich den dezentralen Einheiten zugeschrieben wird. Außerdem deuten die Ergebnisse daraufhin, dass das Controlling von dezentralen Einheiten in einer komplexen Umwelt effektiver ist als in einer statischen Umwelt. Dies könnte laut den Vortragenden daran liegen, dass die dezentrale Einheit versucht, einer solchen komplexen Umwelt ein möglichst effektives Controlling entgegenzustellen. Dieser Zusammenhang muss allerdings laut Gleich im Laufe der Studie noch genauer untersucht werden. Eine weitere spannende Erkenntnis in Bezug auf eine erfolgreiche Digitalisierung des Controllings in dezentralen Einheiten ist nach Gleich, dass es nicht reicht die digitale Transformation "nur" umzusetzen; ihre Umsetzung muss durch das Controlling überwacht und durch Anreizsysteme incentiviert werden.

Über die Veranstaltung

Die zweite Jahreskonferenz "Performance Management & Controlling 2.0" fand am 21.6.2022 vor Ort an der Frankfurt School of Finance & Management statt und wurde zeitgleich per Livestream übertragen. Die Vielzahl an Fachvorträgen wurde durch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Reorganisation des Controllings und zukünftige Unternehmenssteuerung" ergänzt, an welcher namhafte CFOs beteiligt waren. Ferner rundeten zwei Workshops bzw. Case Studies mit teilnehmenden Unternehmen das Programm ab. Der erste Workshop beschäftigte sich mit dem erfolgreichen Einsatz von Machine Learning für Strategy und Forecasting und wurde von der Jedox GmbH durchgeführt. Der zweite Workshop fand durch die Beratung Struktur Management Partner statt und beschäftigte sich mit kritischen Erfolgsfaktoren für die Performance- Steigerung im deutschen Mittelstand. Interaktive Networkingpausen umrahmten das Programm der zweiten Jahreskonferenz.