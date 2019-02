Xing SE wird zu New Work

Die Xing SE, Betreiberin des sozialen Netzwerkes Xing, plant die Umwandlung des Firmennamens in "New Work SE". Diesen Schritt hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Bereits im vergangenen Jahr haben Vorstand und Aufsichtsrat das Vorhaben beschlossen, im Juni muss die Hauptversammlung noch zustimmen.

Künftig soll die New Work SE als neuer Unternehmensname fungieren und eine inhaltliche und übergeordnete Klammer über alle Aktivitäten des Unternehmens bilden. Die bekannten Produktmarken Xing, Kununu, Internations oder Prescreen werden nach der Umfirmierung weiter Bestand haben, sodass sich für Mitglieder und Nutzer dadurch nichts ändert. Voraussetzung für die Umfirmierung ist die Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2019.

Hintergrund für die geplante Umfirmierung sei, dass sich das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits seit Jahren als Befürworter und Treiber für New Work versteht. "Durch die Umfirmierung machen wir New Work zur weithin sichtbaren Klammer um all unsere Aktivitäten", erklärt Thomas Vollmoeller, CEO der Xing SE. (Warum die Umfirmierung der New-Work-Bewegung schaden wird kommentiert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins.)

Xing bietet Events, Services und Produkte zu New Work

Die Xing SE veranstaltet seit einigen Jahren mit der New Work Experience eines der größten Events zum Thema "Zukunft der Arbeit" im deutschsprachigen Raum und hat 2013 den New Work Award ins Leben gerufen. Mit dem Preis werden jährlich zukunftsweisende Konzepte für Neues Arbeiten ausgezeichnet. Für Unternehmenskunden bietet Xing beispielsweise mit E-Recruiting-Lösungen eine Reihe von New Work-Tools, die Personaler in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel dabei unterstützen, gezielt die besten Talente zu finden und aktiv anzusprechen.

