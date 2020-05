Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA schlägt ein neues Kapitel in der Mitbestimmung auf. Unternehmen und Betriebsrat steuern gemeinsam Zukunftsprojekte, etwa die Be­schaffung von Containerbrücken für die Abfertigung von Megaschiffen. Agile Arbeitsmethoden wie Scrum erleichtern Veränderungsprozesse.

Diese Brille ist verkehrt: oben Nahsicht, unten Fernsicht. Was wie ein schlechter Scherz des Optikers anmutet, passt genau für den Containerbrückenfahrer am Burchardkai im Hamburger Hafen. Schaut er aus seiner Kabine nach unten, fällt sein Blick 50 Meter tief auf bunte Container, die er im Zweiminutentakt aus dem Schiffsbauch hebt, an den Kai fährt und dort absetzt. Hochbeinige Van Carrier übernehmen die bis zu zwölf Meter langen Metallkisten und schleppen sie zu den Umschlagflächen für Bahn und Lkw. Das ganze Betriebsgelände ist so groß wie Monaco – darauf werden Besucherinnen und Besucher gern hingewiesen, wobei man wissen muss, dass das Fürstentum mit zwei Quadratkilometern der zweitkleinste Staat der Welt ist. Schaut der Containerbrückenfahrer nach oben, hat er in weniger als einem Meter Entfernung den Bildschirm vor Augen, von dem er die Choreografie des Löschvorgangs abliest. Oben ist also, was Brillenträger sonst unten verorten, und umgekehrt.

Ein solcher Perspektivenwechsel präg...

