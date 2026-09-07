Literaturforum

Controlling-Lehrbuch Weber Schäffer
Controlling-Lehrbuch Weber Schäffer
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Controlling-Bestseller "Weber/Schäffer" in Neuauflage

Die Neuauflage des Lehrbuchs und des ergänzenden Übungsbuchs der renommierten Autoren Jürgen Weber und Utz Schäffer bieten einen aktualisierten und besonders geeigneten Zugang zum Controlling. Sie vermitteln fundiertes Controllingwissen und ordnen wichtige Entwicklungen des Fachgebiets ein. Sie unterstützen Studierende dabei, sich prüfungssicher zu machen, und bieten Fach- und Führungskräften eine Good-Practice-Vorlage, um ihre Aufgaben auf einem aktuellen Standard zu bewältigen.
Schriftzug Literatur
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Neue Perspektiven auf die Organisation

Die Gestaltung der Unternehmensorganisation ist ein zentraler Erfolgsfaktor, etwa durch eine konsequente organisatorische Kundenausrichtung. Zugleich stellt die wachsende Dynamik des Wirtschaftsgeschehens bewährte Prozesse und Strukturen immer häufiger und schneller infrage. Diese Ausgabe präsentiert ausgewählte Literatur zur Organisation, die helfen kann, Gestaltungskompetenz zu sichern und moderne Ansätze wirksam zu nutzen.
Reporting_Mehrkanal_Strategie_Wachstumspfeile
Reporting_Mehrkanal_Strategie_Wachstumspfeile
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Einkommensteuererklärung 2025 im Griff

Die jährliche Steuererklärung gehört zu den Pflichten, die selten Begeisterung auslösen – zu kompliziert, zu zeitintensiv, zu viele Detailfragen. Umso wertvoller sind verlässliche Ratgeber und Fachbücher, die Orientierung schaffen, Sicherheit vermitteln und beim Ausfüllen spürbar entlasten. Diese Ausgabe stellt fünf maßgebende Neuerscheinungen vor, jeweils zugeschnitten auf unterschiedliche Bedürfnisse und Herangehensweisen.
Schriftzug Literatur
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Online-Literaturforum November

Fundiertes Fachwissen zur korrekten Anwendung der IFRS-Rechnungslegung

Als international anerkanntes Regelwerk stellt die IFRS-Rechnungslegung hohe Anforderungen an Bilanzierende, Prüfer und Berater. Die Standards sind komplex und unterliegen laufender Weiterentwicklung – entsprechend ist die Praxis auf verlässliche Erläuterungen angewiesen. Diese Ausgabe des Literaturforums stellt zwei aktuelle IFRS-Kommentare mit führender Fachreputation sowie ein einführendes Lehrbuch vor.
Schriftzug Literatur
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Literatur zur neuen Grundsteuer und Feststellungserklärung

Im Rahmen der Grundsteuerreform müssen rund 36 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Dadurch müssen die Eigentümer:innen bis zum 31.10.2022 die Feststellungserklärung zur Ermittlung der zukünftigen Grundsteuer an ihr Finanzamt abgeben. Zur Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur wenig unterstützende Literatur zur Verfügung, diese Ausgabe des Online-Literaturforums präsentiert die Highlights.
Schriftzug Literatur
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Finanzmanagement-Literatur von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen

An die Planung, Steuerung und Kontrolle der Mittelbeschaffung und -verwendung werden hohe Anforderungen gestellt. Ein gutes Finanzmanagement kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Sicherung und Entwicklung eines Unternehmens sein. Der Bogen von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen spannt sich weit – wie die in dieser Ausgabe vorgestellten Bücher zeigen.
Schriftzug Literatur
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Einkommensteuererklärung 2021 bequem und informiert erstellen

Die Erarbeitung einer gelungenen Einkommensteuererklärung 2021 ist zeitintensiv und anspruchsvoll. Diese Themenbesprechung präsentiert mehrere seit Jahren bewährte Steuer-Ratgeber. Sie unterstützen wirksam bei der Bewältigung der Steuererklärung, auch bei wenig Vorwissen. Aktuelle Besonderheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, werden in diesen Neuauflagen angemessen berücksichtigt.
Schriftzug Literatur
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Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Literaturempfehlungen

Klima- und Umweltprobleme erfordern eine neue, andersartige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft – eine nachhaltige Entwicklung. Der Erhalt der sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Grundlagen unseres Lebens beschäftigt Wirtschaft und Gesellschaft im zunehmenden Maße. Daher widmet sich diese Ausgabe drei Büchern, die die Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Perspektiven beleuchten.
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Geringwertiges Wirtschaftsgut
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Häusliches Arbeitszimmer absetzen
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Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
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Reverse Charge Verfahren
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