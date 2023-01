Die nachfolgenden Steuerratgeber führen auf unterschiedliche Art und für verschiedene Bedürfnisse durch das "Steuerdickicht". Sie helfen, die jeweiligen persönlichen Gegebenheiten und berufliche Besonderheiten sachgerecht und steueroptimierend zu berücksichtigen.

Allgemeiner Ratgeber für die Steuererklärung 2022

Benzel, Wolfgang / Rott, Dirk: Steuerratgeber für Arbeitnehmer, Ausgabe 2023. Regensburg: Walhalla 2022 – 262 Seiten, 12,95 EUR / E-Book 10,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Die Veröffentlichung verschafft einen schnellen Überblick über wichtige Themen der Steuererklärung 2022.

Autoren: Prof. Dr. Wolfgang Benzel, Steuerberater und Diplom-Kaufmann, ist Gesellschafter der Dr. Benzel & Steuerberatungsgesellschaft, ordentlicher Professor an der Provadis-Hochschule Frankfurt/Hoechst. Dirk Rott, Diplom-Kaufmann, ist seit vielen Jahren in der Steuerberatung sowie als Fachreferent tätig.

Themen: (Auszug): 1. Die Einkommensteuerklärung, 2. Einkünfte aus einer Nebentätigkeit, 3. Einkünfte aus Kapitalvermögen und Spekulationsgewinnen, 4. Vom Gesamtbetrag der Einkünfte zum Einkommen, 5. Die Erstellung der Einkünfte, 6. Tipps und Informationen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der vorliegende Fachratgeber will die Eigenerstellung der Steuererklärung wirkungsvoll unterstützen. Bei komplizierten Vorgängen kann die Beratung durch Steuerfachkräfte mithilfe dieses Ratgebers vorbereitet werden.

Der Aufbau dieses Steuerratgebers folgt der Systematik des Einkommensteuergesetzes. Dies erleichtert den Zugang zu relevanten Themen.

Gegen Registrierung können Musterformulare eines Beispielfalls heruntergeladen werden. Die Überprüfung verlief erfolgreich.

Der Band verbindet steuerliches Sachwissen mit Gestaltungshinweisen. Zahlreiche Tipps, Beispiele erhöhen den Gebrauchsnutzen.

Das Taschenbuch vermittelt fundiertes Grundlagenwissen in klarer, strukturierter, verständlicher und gut lesbarer Weise für den Standardfall. Insgesamt sehr benutzungsfreundlich gestaltet.

Zur Verlagspräsentation

Praktische Hilfe für die Steuererklärung

Pohlmann, Isabell: Steuererklärung 2022/2023 - Arbeitnehmer, Beamte, 12., aktualisierte Auflage. Berlin: Stiftung Warentest 2022 – 272 Seiten, 16,90 EUR / E-Book 13,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Allgemeiner Ratgeber und praktische Ausfüllhilfe.

Autorin: Isabell Pohlmann ist als Journalistin, Autorin und Lektorin tätig.

Themen: 1. Auf ein Neues! 2. Bereit zum Abrechnen, 3. Durch die Formulare, 4. Mehr Tipps zum Sparen, 5. Hilfe.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Titel orientiert sich an der üblichen Vorgehensweise bei der Erstellung einer Steuererklärung (informieren, vorbereiten, eintragen).

Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützen die Bearbeitung der Steuerformulare. Viele praktische Beispiele und Tipps steigern den Nutzwert.

Die mehrfarbige Textgestaltung, viele Abbildungen und eine verständliche und gut lesbare Darstellung und Vermittlung sichern die Benutzungsfreundlichkeit.

Der Band ist mit einem Aktualisierungsservice verbunden, der aktuelle und relevante Zusatzinformationen vermittelt. Der testweise Zugriff verlief erfolgreich.

Der Band unterstützt wirksam und anwendungsorientiert die Standard-Steuererklärung.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe

Einführendes Lehrbuch über Grundlagen der Besteuerung

Stobbe, Thomas: Steuern kompakt 2022/2023, 17., erweiterte und grundlegende überarbeitete Auflage. München: SteuernRep 2022 – 256 Seiten, 18 EUR

Zum Buch: Das Buch vermittelt die Grundlagen der Besteuerung.

Zum Autor: Prof. Dr. Thomas Stobbe ist Steuerberater und lehrt an der Hochschule Pforzheim.

Themen: 1. Überblick über die Unternehmensbesteuerung, 2. Umsatzsteuer, 3. Erbschaft- und Schenkungsteuer und Substanzsteuern, 4. Einkommensteuer, 5. Gewerbesteuer, 6. Körperschaftsteuer, 7. Steuerlicher Vergleich zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das vorliegende Lehrbuch vermittelt die Grundlagen des Steuerrechts und der Besteuerung. Dazu werden die wichtigsten Steuerarten vorgestellt und erläutert. Dabei liegt ein besonderes Gewicht auf der Einkommensteuer.

Den Angaben zufolge ist diese Veröffentlichung in zahlreichen Vorlesungen zur Unternehmensbesteuerung (Grundstudium) an der Hochschule Pforzheim entwickelt worden.

Zahlreiche Beispiele, Abbildungen und Übersichten sowie Übungsfälle mit Lösungshinweisen unterstützen die Stoffvermittlung.

Zielgruppe des kompakten Grundlagenwerks sind Studierende sowie alle, die sich mit Fragen und Anwendung des Steuerrechts befassen.

Zur Verlagspräsentation

Umfangreicher Standard-Ratgeber

Dittmann, Willi / Haderer, Dieter / Happe, Rüdiger: Einkommensteuererklärung 2022/2023. München: Haufe-Lexware 2022 – 544 Seiten, 29,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Standardwerk zur Einkommensteuer mit vollständiger Anleitung für die Steuererklärung 2022.

Autoren: Willi Dittmann, Dipl.-Finanzwirt (FH), ist Dozent am Bildungszentrum der OFD Karlsruhe. Dieter Haderer, Dipl.-Finanzwirt (FH), war langjährig Dozent am Bildungszentrum der OFD Karlsruhe. Rüdiger Happe, Dipl.-Finanzwirt, ist Steuerberater.

Themen: Teil 1: Ausfüllanleitung zur Steuererklärung 2022, z. B. Digitalisierung – Finanzamt 4.0 oder haushaltsnahe Dienstleistungen, Teil 2: Kommentierung und Gestaltungshinweise, z. B. Anlage Sonderausgaben oder Anlage Energetische Maßnahmen. Teil 3: Anhang, u.a. mit Kopiervorlagen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band bietet eine umfangreiche Arbeitsanleitung für die Steuererklärung 2022.

Er erläutert die Eintragungen in die jeweiligen Steuerformulare und gibt Hinweise zur legalen Steueroptimierung.

1.183 Randziffern führen durch den Text und erfassen auch für die Steuererklärung wichtige Besonderheiten und Details. Der Anhang bietet einen Überblick über wichtige Einkommensteuertipps sowie Kopiervorlagen zur Steuererklärung.

Gegen Registrierung ist ein Zugriff auf zahlreiche Online-Arbeitshilfen möglich: u. a. ein Einkommensteuerrechner, Kopiervorlagen zu verschiedenen Themen sowie eine Übersicht "Anhängige Steuerverfahren". Der Praxistest verlief erfolgreich.

Die beiliegende DVD enthält die Software TAXMAN SPEZIAL, die das Ausfüllen der Steuersoftware direkt am PC erlaubt.

Insgesamt ein bewährter Steuerratgeber für den gehobenen Bedarf.

Zur Verlagspräsentation

Schwerpunkt-Ratgeber

Neumann, Simon: 100 Steuertipps und -tricks 2022/23: Einfach Steuern sparen, 2., aktualisierte Auflage. Freiburg: Haufe Group 2022 – 171 Seiten, 14,95 EUR / E-Book 12,99 EUR.

Titel- und Themenaspekte

Buch: Arbeitsschritte zur Steuererklärung sowie 100 Steuertipps mit Erläuterungen.

Autor: Simon Neumann wird vorgestellt als TV-Finanzexperte, Autor und "FinanzNerd" auf YouTube und TikTok mit über 650.000 Followern und 10 Millionen Aufrufen im Monat.

Themen: 1. Sieben Steuermythen, 2. Steuern sparen mit 100 Steuertipps, 3. In 11 Schritten zur Steuererklärung.

Buchmerkmale und Eindrücke

Eine allgemeine, einführende Arbeitshilfe zur Steuererklärung - gut lesbar, verständlich und übersichtlich gestaltet, in einem lockeren Stil geschrieben.

Das tief gegliederte Inhaltsverzeichnis und das umfangreiche Stichwortverzeichnis ermöglichen einen schnellen Zugriff u. a. auf: Freibetrag eintragen, Spenden, Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Fachliteratur, Zahnersatz, Günstigerprüfung bei Kapitalerträgen, Riester-Rente, Schulgeld oder Steuererklärung anlegen.

Die Steuertipps werden kompakt erklärt und mit konkreten Eintragungshinweisen versehen (Formular, Zeilen, Eintragung etc.)

Der Titel ist gegen Registrierung mit einem Aktualisierungsservice verbunden. Der testweise Zugriff war erfolgreich.

Der Titel eignet sich zur schnellen Information über ausgewählte Steuerthemen.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe

Vertiefende Anleitung

Engert, Robert / Simon, Winfried / Ulbrich, Frank: Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2022. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2022 – 711 Seiten A4, 74,99 EUR / E-Book 74,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Umfangreiches Nachschlagewerk mit ausführlichen Erläuterungen und Hinweisen.

Autoren: Robert Engert ist Oberregierungsrat in der Finanzverwaltung Baden-Württemberg, Winfried Simon ist Regierungsrat a. D. am Landesamt für Steuern Koblenz, Frank Ulbrich ist Oberregierungsrat an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Steuern.

Themen: Vorbemerkungen 2022, Teil 1: Erläuterungen zu den Vordrucken 2022, Teil 2: Wichtige Steuerersparnismöglichkeiten 2022.

Buchmerkmale und Eindrücke

Diese Veröffentlichung präsentiert sich als Nachschlagewerk. Das Werk bietet eine umfassende Gesamtdarstellung mit sehr reichhaltigem Informationsgebot. Über ein differenziertes Zugriffsystem (Inhalts- und Stichwortverzeichnis sowie Lesehilfen) ist die schnelle Klärung punktueller Informationsbedürfnisse leicht möglich.

Der Titel bietet ein vielfältiges Informationsangebot zur Abwicklung der Einkommensteuererklärung 2022: Detaillierte Erläuterungen zu den amtlichen Vordrucken, eingehende Darlegung der wichtigsten Steuersparmöglichkeiten, nähere Behandlung von ausgewählten Grundsatzfragen, Einkommensteuertabelle etc.

Diese Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2022 orientiert sind an den amtlichen Vordrucken und deren Aufbau. Diese Systematik erleichtert die gezielte Nutzung des Buches.

Lese- und Orientierungshilfen (Fettdruck, Gliederungspunkte usw.), Beispiele und vertiefende Infokästen sichern eine hohe Benutzungsfreundlichkeit. Die gewählte kleine Schrift (angesichts des Informationsumfangs) ist bei intensiver Lektüre u. U. nicht gut lesbar.

Tipps zur Nutzung von Elster (Software der Finanzbehörde) runden das umfangreiche Informationsangebot ab.

Insgesamt ein Steuerratgeber für höhere Ansprüche.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe