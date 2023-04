Compliance – Katalysator für Gesetzes- und Regeltreue

Compliance-Risikoanalyse: N... / Literaturtipps

• BGH, ZIP 2002, S. 213 (dort Gründe II 1 a). • Böing/Kaiser/Schäl, in Kaiser, Wettbewerbsvorteil Risikomanagement, S. 233 f. • Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ...

mehr

4 Wochen testen