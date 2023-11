Übungsbücher für BWL VWL, Jahresabschluss nach HGB

Durch gezieltes Üben können Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeitet und aufgefrischt werden. Prüfungen und praktische Tätigkeiten werden besser, sicherer und schneller bewältigt. Diese Ausgabe stellt Übungsbücher zu BWL, VWL und Jahresabschluss nach HGB mit umfangreichem Trainingsmaterial vor.

Übungsbuch zur Betriebswirtschaftslehre (BWL)

Wöhe, Günter † / Kaiser, Hans † / Döring, Ulrich: Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 17., überarbeitete und aktualisierte Auflage. München: Vahlen 2023 – 652 Seiten, 24,90 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Dieses Werk in der Reihe Vahlens Übungsbücher liegt nun in der 17., überarbeiteten und aktualisierten Auflage vor. Es erscheint parallel zur Neuauflage des Wöhe-Lehrbuchs und ergänzt und vertieft „den Wöhe“. Der Titel lässt sich aber auch unabhängig von diesem Lehrbuch einsetzen.

Zu den Autoren: Dr. Dr. h. c. mult. Günter Wöhe † ehemals o. Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes. Dr. Hans Kaiser †, ehemals Ass.-Prof. an der Universität des Saarlandes. Dr. Ulrich Döring, o. Professor em. der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Lüneburg.

Zum Inhalt: 1. Standort und Geschichte der Betriebswirtschaftslehre, 2. Aufbau des Betriebes, 3. Produktion, 4. Marketing, 5. Investition und Finanzierung, 6. Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Buch ist allem Anschein nach das bedeutendste Übungsbuch zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre.

Es bietet vielfältige Möglichkeiten, den betriebswirtschaftliche Lernstoff übend aufzuarbeiten, durch Wiederholungen zu festigen und durch Reflektieren zu verstehen.

Damit kann der Titel das gezielte Klausurtraining wirksam unterstützen.

Berufstätige können ihren Wissensstand systematisch testen und bei Praxisthemen methodische Anregungen finden.

Das Übungsbuch bietet umfangreiches Lernmaterial: Etwa 500 Übungsaufgaben mit Musterlösungen, 300 Multiple-Choice-Aufgaben mit Lösungen sowie 600 Wiederholungsfragen mit Seitenverweisen auf das Wöhe-Lehrbuch.

Der Titel kann helfen, den betriebswirtschaftlichen Lehrstoff auch im Detail zu beherrschen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Übungsbuch zur Volkswirtschaftslehre (VWL)

Herrmann, Marco / John, Sarah Lisanne: Arbeitsbuch Volkswirtschaftslehre, 2. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2023, 355 Seiten, 34,99 € / E-Book 34,99 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Das Arbeitsbuch liefert den Angaben zufolge zum Lehrbuch von Krugman/Wells (Volkswirtschaftslehre, 3. Auflage, Stuttgart 2023) Aufgaben mit Lösungen auf Bachelor-Niveau im deutschen Sprachraum. Der Titel enthält 300 Aufgaben mit Lösungen. Das Buch kann auch weitgehend unabhängig von diesem Lehrbuch eingesetzt werden.

Zu den Autoren: Dr. Marco Herrmann ist heute bei der ECC – European Commodity Clearing AG im Bereich Clearing Strategy tätig. Sarah Lisanne John arbeitet als Programmmanagerin bei der Global Solutions Initiative in Berlin.

Zum Inhalt (Auszug): 1. Ökonomische Modelle, 2. Angebot und Nachfrage, 3.Steuern, 4. Internationaler Handel, 5. Der rationale Verbraucher, 6. Monopol, 7. Öffentliche Güter, 8. Die Ökonomie des Wohlfahrtstaates, 9. Faktormärkte und Einkommensverteilung, 10. Arbeitslosigkeit und Inflation.

Buchmerkmale und Eindrücke

33 Lehrbuchkapitel führen schwerpunktmäßig durch diese Themenfelder im Frage-Antwort-Stil: Mikro- und Makroökonomik, Ordnungs- und Sozialpolitik sowie Stabilisierungspolitik.

Die Aufgaben folgen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sie gliedern sich vielfach in Teilaufgaben. Die Lösungen sind i. d. R. verhältnismäßig ausführlich und vielfach durch Tabellen und Grafiken unterlegt.

Aufgaben und Lösungen sind gut zu verstehen.

Das Buch erscheint in einem modernen Layout.

Das Buch kann sehr förderlich sein beim Durchdringen und Prüfen vorhandener volkswirtschaftliche Kenntnisse. Dies gilt vor allem im Hinblick auf Prüfungsvorbereitungen. Auch das Auffrischen volkswirtschaftlichen Wissens „ohne Prüfungsdruck“ kann mithilfe dieser Neuerscheinung erfolgreich gelingen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Übungsbuch zum Jahresabschluss (HGB)

Mindermann, Torsten / Brösel, Gerrit: Buchführung und Jahresabschlusserstellung nach HGB - Klausurtraining, 6., neu bearbeitete Auflage. Berlin: ESV 22020 – 12,95 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band besteht aus 11 Klausuren mit Lösungsvorschlägen. Der Titel ist vorgesehen als Ergänzung des Lehrbuchs Buchführung und Jahresabschlusserstellung nach HGB von Prof. Dr. Torsten Mindermann und Prof. Dr. Gerrit Bröse. Dieses Übungsbuch kann auch losgelöst von diesem Lehrbuch (erschienen in 7. Auflage, Berlin 2020) eingesetzt und benutzt werden.

Zu den Autoren: Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Torsten Mindermann ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre sowie Unternehmensprüfung und -besteuerung an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerrit Brösel ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung, an der FernUniversität in Hagen.

Zum Inhalt: 1. Beispielhafte Punktskalen zur Notenberechnung, 02. Übungsklausuren, 3. Lösungsvorschläge zu den Übungsklausuren.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Buch erlaubt eine weitgehende Prüfungssimulation im Bereich Buchführung und Jahresabschlusserstellung nach HGB.

Dies bezieht sich sowohl auf den Anspruch an die zu erbringenden Leistungen als auch auf deren Einordnung und Bewertung. Dazu zählen auch Zeit- und Punktvorgaben sowie beispielhafte Punktskalen zur Notenberechnung.

Das Klausurtraining kann das Sichersein im Hinblick auf die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten stärken. Unabhängig von Prüfungen erlauben die Übungsklausuren einschließlich Lösungen und Bewertungshinweisen auch eine Standortbestimmung der eigenen Fähigkeiten.

Verlagspräsentation mit Leseprobe