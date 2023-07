Führung kann den Unterschied machen

Die Art des Führens bzw. des Geführtwerdens übt wesentlichen Einfluss auf die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus – und damit auch auf den Unternehmenserfolg. In dieser Ausgabe beleuchten drei hervorragende Führungsexperten in unterschiedlicher Weise Führung und Führungserfolg.

Umfassendes Lehr- und Handbuch

Weibler, Jürgen: Personalführung: Personen, Beziehungen, Kontexte, Wirkungen, 4., komplett überarbeitete und erweitere Auflage. München: Vahlen 2023 – 904 Seiten, 59,00 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Ein führendes Standardwerk, eine allgemein anerkannte und richtungsweisende Arbeit auf dem Gebiet der Führung.

Zum Autor: Prof. Dr. Jürgen Weibler ist ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität in Hagen und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Experten im Bereich Leadership.

Zum Inhalt: 1. Führung und Führungsbeziehungen, 2. Entstehung und Entwicklung von Führungsbeziehungen, 3. Ausrichtung von Führungsbeziehungen. 4. Gestaltung von Führungsbeziehungen, 5. Spezielle Blicke auf Führung und Führungsbeziehung, 6. Führung und Führungsbeziehungen in der neuen digitalen Arbeitswelt, 7. Ethische Reflexion von Führung und Führungsbeziehung, 8. Die persönliche Weiterreise beginnt jetzt.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Titel steht unter dem Motto „Den Raum für Führung öffnen“. Diese bestimmte und zusammenfassende Aussage kennzeichnet den Inhalt des Buches und die Absicht des Verfassers. Im Mittelpunkt steht die Führung in Organisationen.

Dieser Band vermittelt einen wesentlichen Teil der wissenschaftlichen Diskussion über Führung. Der Autor analysiert und reflektiert Stand und Entwicklung der Führungsthemen. Zugleich kann die Veröffentlichung vielfältige Hilfen und Anstöße für die Führungspraxis bieten. Daher wendet sich das Werk auch an eine breite Zielgruppe.

Der Autor verweist ergänzend auf seine Internetseite Leadership insiders. Der Faktencheck zeigt reichhaltiges und anspruchsvolles Online-Material.

Das Buch ist inhaltlich gehaltvoll und aussagekräftig. Aufgrund der Fülle des Materials und der lesefreundlichen Aufmachung kommt das großformatige Buch auf ein Gewicht von 1.954 g.

Mehrfarbigkeit, zahlreiche Abbildungen, vielfältige optische Hervorhebungen, Infokästen erleichtern das Lesen und die Orientierung.

Textprobe: Führungskräfte sollen positive Entwicklungsdynamiken unterstützen (S. 686).

Einzeldarstellung eines Bestseller-Autors

Sprenger, Reinhard K.: Radikal führen, 2., erweiterte Auflage. Frankfurt: Campus 2023 – 320 Seiten, 32,00 € / E-Book 22,99 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Neuauflage eines Standardwerks moderner Führung. Der Band vermittelt grundlegendes Führungswissen aus einem spezifischen Ansatz, u. a. mit Update zu Homeoffice und New Work.

Zum Autor: Dr. Reinhard K. Sprenger gilt als profilierter Führungsexperte. Laut Spiegel Deutschlands meistgelesener Managementautor.

Zum Inhalt: 1. Einleitung – Worum es nicht geht, 2. Führung, 3. Erste Kernaufgabe: Zusammenarbeit organisieren, 4. Zweite Kernaufgabe: Transaktionskosten senken, 5. Dritte Kernaufgabe: Konflikte entscheiden, 6. Vierte Kernaufgabe: Zukunftsfähigkeit sichern, 7. Fünfte Kernaufgabe: Mitarbeiter führen, 8. New Work – Zukunft der Arbeit oder Management-Mode?

Buchmerkmale und Eindrücke

Radial führen heißt im Sinne des Verfassers, die Wurzeln der Führung zu erkennen und die Wurzeln des Managements aufzudecken, d. h. Führungsfragen auf ihren Ursprung und ihre Ursache zurückführen.

Der Titel befasst sich grundsätzlich und grundlegend mit dem Wesen der Führung. Führung definiert sich herbei über Führungserfolg.

Sprenger erklärt und bestimmt Führung über fünf Kernaufgaben (siehe Themen).

Eine markante Veröffentlichung, manchmal auch fremd und kantig. Das Buch beeindruckt durch seinen beträchtliche Aussagehalt, der Autor wirkt durch seine starke Ausdruckskraft und Klarheit.

Die direkte Ansprache der Lesenden und das entschiedene Eintreten für das vorgetragene Führungskonzept verleiht dem Buch eine eigene Note.

Eine Textprobe: Nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreicher zu machen. (Seite 102).

Gemeinverständliche wissenschaftliche Abhandlung

Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt: 55 verhaltensökonomische Erkenntnisse, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Hanser 2023 – 316 Seiten, 29,99 € / E-Book 29,99 €

Titel und Themenaspekte

Zum Buch: Gegenstand dieser Veröffentlichung sind Einsichten und Erkenntnisse der Verhaltensökonomie. Die Verhaltensökonomie beschäftigt sich als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Bereits einem Jahr nach der Erstveröffentlichung erscheint die 2., erweiterte Auflage.

Zum Autor: Prof. Dr. Matthias Sutter ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn sowie Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomie an den Universitäten Köln und Innsbruck.

Zum Inhalt: 1. Vom Berufseinstieg und seinen Stolperfallen, 2. Berufswechsel und Wiedereinstieg, 3. Personalauswahl und Unternehmenserfolg, 4. Wettbewerbsbereitschaft, 5. Kooperation, Teamwork und Produktivität, 6. Fairness und Vertrauen, 7. Produktivität, 8. Gehalt und Bonuszahlungen, 9. Moral in Unternehmen und auf Märkten, 10. Entscheidungen treffen, 11. Leadership, CEO oder „Am Gipfel“, 12. Kompakte Zusammenfassung der Erkenntnisse.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Verfasser präsentiert eine populärwissenschaftliche Veröffentlichung. In gemeinverständlicher Form beleuchtet das Buch Themen und Ergebnisse der Verhaltensökonomie.

Dabei holt Sutter die Lesenden hinein in das Themengebiet und in seine Arbeit durch anschauliche und konkrete Formulierungen.

Die Abfolge der Ereignisse „Vom Berufseinstieg“ bis „Am Gipfel“ ergibt einen Sinnzusammenhang und einen Spannungsbogen.

55 kurze Geschichten aus dem Berufs- und Wirtschaftsleben beschreiben jeweils Sachverhalte und Entscheidungssituationen sowie typische Verhaltensweisen, die vom Autor analysiert und interpretiert werden. Die Einbettung der relevanten Informationen in anregende Erzählungen stärken die Verständlichkeit und fördern zudem den Praxisbezug.

Das Buch verdeutlicht, wie Menschen „ticken“ und welche Bedeutung damit psychische, kognitive und soziale Einflussfaktoren haben können. Zugleich relativiert sich die Aussagekraft von manchen betriebswirtschaftlichen Modellen.

Textprobe: Je komplexer unsere Arbeitswelt wird, umso wertvoller werden soziale Fähigkeiten (S. 240).

