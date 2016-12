IT-Controlling

kostenpflichtig Controller Magazin 5/2014

Moderne Wertorientierung

Bild: Haufe Online Redaktion

In Deutschland hat der "Unternehmenswert" als Spitzen-Kennzahl einen schlechten Ruf. So gilt er als ein Auslöser der kurzfristigen Gewinnorientierung insbesondere in börsennotierten Unternehmen, die zu Lasten nachhaltiger, langfristiger Investitionen geht. Mit einem Beitrag von ICV-Vorstand Dr. Walter Schmidt startet das CM eine neue Serie zu einer "modernen Wertorientierung" im ursprünglichen Sinne.mehr