11.03.2014

Entwurf für IT-Sicherheitsgesetz noch für 2014 geplant

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr in Abstimmung mit der Industrie einen ersten Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz vorlegen. Das gab Bundesinnenminister Thomas De Maizière auf der CeBIT in Hannover bekannt. Die EU-Kommission kündigte gleichzeitig einen Entwurf für eine europäische Richtlinie für IT-Sicherheit an.mehr