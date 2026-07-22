Legal Tech – die Kurzform für Legal Technology – bezeichnet moderne, digitale Technologien, die ihren Einsatz in der Rechtsbranche finden

Legal Tech: Definition

Legal Tech, kurz für Legal Technology, bezeichnet den Einsatz von Technologie und Software zur Erbringung und Verbesserung juristischer Dienstleistungen.

Das Spektrum in diesem Bereich ist breit: Es reicht von Software, die die Büroorganisation von Anwälten in den Bereichen Buchhaltung, Dokumentenmanagement oder Rechnungswesen unterstützt, über Online-Dienste, die zunehmend standardisierte Rechtsfragen übernehmen, bis hin zur Entwicklung von KI-Modellen, die ganze Arbeitsprozesse automatisieren können und vieles mehr.

Legal Tech zeichnet sich dabei nicht notwendigerweise durch eine besonders anspruchsvolle IT aus. Auch einfache Anwendungen wie ein Kontaktformular auf der Kanzlei-Website können erste Ansätze von Legal Tech sein. Legal Tech steht auch für eine bestimmte Herangehensweise an die Rechtsberatung, bei der diese nicht mehr nur als individuelle Dienstleistung verstanden wird, sondern auch als Produkt, das in Teilen skaliert werden kann.

Ausbaustufen von Legal Tech

Im Bereich Legal Tech gibt es viele unterschiedliche Unterstützungs- und Ausbaustufen.

Die unterste Ausbaustufe ist unterstützende Technik und Software wie IT-Systeme zur Dokumentenverwaltung, Kanzleisoftware zur Büroorganisation, Kommunikationssoftware (E-Mail, BeA, Messenger), Spracherkennung, Fachdatenbanken, Cloud-Dienste und digitale Fortbildung (Legal Education).

Die mittlere Ausbaustufe umfasst Technologien, die den Menschen nicht nur unterstützen, sondern ersetzen und einzelne Tätigkeiten für ihn erledigen. Grundlage dieser Ausbaustufe sind in der Regel maschinenlesbare Dokumente und strukturierte Daten. Beispiele für solche Anwendungen sind die automatische Erstellung von Dokumenten oder die Ermittlung von Sachverhalten. So können z. B. große Datenmengen mit sogenannter E-Discovery-Software schnell gesichtet werden oder bei Online-Diensten werden Ansprüche von Verbrauchern in abgrenzbaren Rechtsbereichen automatisiert geprüft und geltend gemacht.

Die höchste Ausbaustufe sind Anwendungen, die nicht nur einzelne Arbeitsschritte oder abgrenzbare Rechtsdienstleistungen autonom erledigen können, sondern den Menschen in weiten Teilen vollständig ersetzen. Gerade durch die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz wird diese Ausbaustufe das Berufsbild des menschlichen Anwalts grundlegend verändern.

Rechtsberatung im Wandel von Legal Tech

Legal Tech wird die Arbeitsweise von Anwälten in Zukunft beeinflussen und nachhaltig verändern. Das bedeutet: Die Rechtsberatung muss sich anpassen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neue Legal Tech-Produkte bieten ein enormes Potenzial zur Arbeitserleichterung. Moderne Software-Tools können Anwälte und Kanzleien sowohl beim Kanzleimanagement als auch bei der juristischen Arbeit unterstützen. Durch automatisierte Prozesse werden viele bisher kosten- und personalintensive Arbeitsschritte wie Recherche- und Analysearbeiten einfacher und kostengünstiger.

Auf der anderen Seite sorgen Legal Tech Start-ups für Konkurrenz. Viele bieten juristische Dienstleistungen online zu günstigeren Festhonoraren an. Technologien wie Blockchain, Smart Contracts und künstliche Intelligenz werden den Rechtsmarkt weiter verändern und auch anwaltliche Dienstleistungen übernehmen.

Dadurch werden sich das Berufsbild und das Selbstverständnis der Anwaltschaft verändern. Anwältinnen und Anwälte werden vermehrt dort tätig sein, wo individuelle Rechtsberatung gefragt ist und weniger bei standardisierten Massendienstleistungen. Auch die Vergütungsmodelle der Anwaltschaft werden sich anpassen müssen, da das neben dem RVG etablierte Zeitabrechnungsmodell bei (teil-)automatisierter Rechtsberatung obsolet erscheint.

Der technische Wandel wird die Zahl der Mandate insgesamt erhöhen. Denn das Angebot einer einfachen und kostengünstigen Online-Rechtsberatung wird auch eine Zielgruppe erschließen, die sonst nie einen Anwalt kontaktiert hätte. In jedem Fall sollten Anwältinnen und Anwälte die Chancen, die ihnen Legal Tech bietet, im Auge behalten und nicht zögern, sich entsprechend digital aufzustellen, um auch in Zukunft marktfähig zu bleiben.