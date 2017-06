28.06.2016 | News Künstliche Intelligenz im Logikbaum

Verträge im Internet mittels Legal-Tech rechtssicher selbst erstellen?

Mit Wonder Legal geht ein weiteres Legal-Tech-Unternehmen in Deutschland an den Start. Gewerbliche und private Rechtsuchende können über www.wonder.legal.de ihren eigenen Miet- oder Gesellschaftsvertrag erstellen, ohne dass Dritte die Daten einsehen können. Wurde von Frankreich aus nun die juristische Online-Revolution ausgerufen?mehr