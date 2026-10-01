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Euro Geldscheine aufgefächert Nahaufnahme
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Kommunaler Haushalt - Forderungen und Forderungsmanagement

Mit der Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in den Kommunalverwaltungen rücken die Forderungen und das Forderungsmanagement stärker als bisher ins Blickfeld. Aus Kasseneinnahmeresten werden in der Doppik Forderungen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. In unserem Top-Thema wird die Bedeutung des Forderungsmanagements in der öffentlichen Verwaltung aufgegriffen und wie ein effektives Forderungsmanagement umgesetzt werden kann.
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