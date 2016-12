Familienkasse

14.02.2014 | News FG Pressemitteilung

Irreführende Rechtsbehelfsbelehrung der Familienkassen

Bild: Michael Bamberger

Eine von den Familienkassen vielfach verwendete Rechtsbehelfsbelehrung ist irreführend und setzt daher die Einspruchsfrist von einem Monat nicht in Gang. Ein Einspruch kann in einem solchen Fall in einer Frist von einem Jahr seit Bekanntgabe des Bescheides eingelegt werden.mehr