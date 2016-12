27.06.2012 | News Arbeitslosenversicherung

Arbeitsagenturen schaffen Papier-Akten ab

Nach einem erfolgreichen Pilotversuch in Ostdeutschland will die Bundesagentur für Arbeit (BA) nun flächendeckend die Papier-Akte in ihren 176 Arbeitsagenturen und 400 Dienststellen abschaffen. Das spart auch Geld.mehr