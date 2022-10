Digitale Akten der Landesverwaltung versehentlich gelöscht

Bild: Haufe Online Redaktion Fehler in der Software führten zur Löschung von digitalen Dokumenten der Landesverwaltung

In Thüringen sind aus Versehen etwa 1800 elektronische Dokumente der Staatskanzlei und des Justizministeriums gelöscht worden. Grund waren ein Fehler in der Löschroutine des Dokumentenmanagement-Systems und kurze Backup-Fristen. Die Landesverwaltung will aus diesem Fehler lernen, zumal nächstes Jahr vollständig auf elektronische Aktenführung umgestellt werden soll.