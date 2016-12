17.06.2014 | Top-Thema

Benötigen Sie einen Kredit, müssen Sie in der Regel Sicherheiten bereitstellen. Sicherheiten sind ausschlaggebend, ob Sie einen Kredit bekommen und zu welchen Konditionen. Es kommen vor allem (un)bewegliche Sachen oder Bürgschaften in Betracht. Unser Top-Thema informiert Sie, was Sie bei der Bereitstellung und Bewertung von Sicherheiten, aber auch zur Haftungsbegrenzung beachten müssen, gibt wertvolle Tipps und veranschaulicht anhand praktischer Beispiele und Übersichten die Umsetzung in die Praxis.