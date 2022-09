Immobilienkredite: Banken werden restriktiver

Banken schauen bei der Vergabe von Immobilienkrediten genauer hin, wie eine Umfrage zeigt. Grund dafür ist unter anderem die hohe Inflation. Das gilt auch für Immobilienkäufe zur Kapitalanlage.

Große Banken wollen Pauschalen für Lebensunterhaltungskosten bei der Prüfung von Immobilienkrediten höher ansetzen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Nachrichten-Agentur (dpa). Bei der Deutschen Bank etwa spielen die höheren Verbraucherpreise bei der Kreditvergabe eine Rolle: Sie zeigen, wie viel freies Einkommen Käufer haben und wie kreditwürdig sie sind.

"Aufgrund der stark gestiegenen Inflationsrate, getrieben insbesondere von hohen Energiepreisen, mussten wir unsere Mindestanforderungen an Lebenshaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Bonitätsbetrachtung nach oben anpassen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. Eine erhöhte Ablehnungsquote beobachte man aber nicht.

Kreditvergabe: Schärfere Regeln für Immobilien als Kapitalanlage

Die Commerzbank bewilligt laut dpa-Umfrage nicht mehr jede Kreditanfrage. Man achte jedoch darauf, dass Kunden sich die Finanzierungen langfristig leisten könnten. "Über höhere Haushaltspauschalen" werden auch hier die gestiegenen Lebenshaltungskosten und die wachsenden Energiekosten.

Die Direktbank ING teilte mit, "seit diesem Jahr" auch die Kriterien für die Kreditwürdigkeit von Kunden strenger auszulegen, die eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen wollen. Die Ablehnungsquote habe sich "nicht merklich" verändert, doch die Lebenshaltungskosten würden bei Anträgen aktuell besonders geprüft.

Banken: Strengere Auflagen auch bei der Immobilienbewertung

Dass Banken bei Immobilienfinanzierungen genauer hinschauen, stellte auch Thomas Peeters, Vorstandschef der Bilthouse Gruppe, fest – unter deren Dach unter anderem der Kreditvermittler Baufi24 firmiert. "Wir spüren sowohl bei der Beurteilung der persönlichen Situation als auch der Immobilienbewertung strengere Auflagen", sagte Peeters der dpa. "Sonderkonstellationen wie Probezeiten, befristete Arbeitsverträge oder Elternzeit werden kritischer beäugt."

Auch der Verkehrswert von Immobilien wird laut Peeters derzeit strenger betrachtet: Wo zuvor bis zu 130 Prozent des Wertes finanziert wurden – etwa für Sanierungszwecke – würden heute eher 100 Prozent bewilligt. Wer mehr finanzieren wolle, müsse mit einer stark steigenden Tilgungshöhe rechnen. Auch die schlechteren Preisaussichten für Wohnimmobilien beeinflussten die Bewertung.

Reaktion auf neue Bafin-Kapitalpfuffer?

Dass die Pauschalen bei der Haushaltsrechnung für die Lebenshaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Kfz-Pauschalen bei manchen Geldhäusern um zehn bis 15 Prozent erhöht worden sind, beobachtete Interhyp-Vorständin Mirjam Mohr, zuständig für das Privatkundengeschäft bei dem Kreditvermittler. Teils reagierten Banken auch auf die strengeren Vorgaben der Finanzaufsicht Bafin, die seit April dieses Jahres neue Kapitalpuffer für Wohnimmobilienkredite vorschreibt.

Deutschlands größte Sparkasse, die Hamburger Haspa, legt keine strengeren Maßstäbe an als zuvor, wie deren Immobilienfinanzierungsexperte André Janke in der Umfrage sagte. Doch auch die Haspa könne nicht mehr "allen Kreditwünschen entsprechen". In Folge der Inflation habe man die Pauschalen für die Bewirtschaftung der Immobilie sowie für Lebenshaltung und Mobilität erhöht.





