Sicherheiten zusammenstellen und bewerten

17.06.2014 | Top-Thema Kreditsicherheiten

Bild: Haufe Online Redaktion

Im dritten Teil zeigen wir Ihnen wie Sie eine realistische Bewertung Ihrer Sicherheiten vornehmen können.

Stellen Sie sich nach dem Gespräch eine Übersicht vorhandener Sicherheiten zusammen und nehmen Sie sie mit den aktuellen Beleihungswerten auf. Versehen Sie die Übersicht mit den wahrscheinlichen (vgl. Übersicht 1 in Kapitel 2) oder mit der Bank abgesprochenen Wertgrenzen (vgl. Übersicht 2 in diesem Kapitel).

Zu einer umfassenden Bewertung gehört auch, dass Sie u. a. folgende Fragen beantworten können und die Ergebnisse in die Übersicht einfließen lassen:

In welchem Umfang ist eine Sicherheit bereits belastet?

Welche Freiräume bestehen noch?

Gibt es Eigentumsvorbehalte, z. B. bei Waren und Gütern?

Wurden Wertpapiere oder Lebensversicherungen bereits abgetreten und wenn ja, in welchem Umfang?

Bestehen alle Forderungen zu Recht und haben die Kunden eine gute Bonität?

Welche Sicherheiten werden bis zum nächsten gewünschten Kredit wieder frei?

Praxis-Tipp: Erstellen Sie eine Excel-Liste

Untergliedern Sie die Aufstellung bei Bedarf nach Instituten. So haben Sie jederzeit im Blick, wie viele Sicherheiten Sie bei einer Bank maximal bereitstellen können. Gleichzeitig sehen Sie, ob und in welchem Fall Sie bei einer Bank mehr Sicherheiten vorliegen haben als notwendig. Dies können Sie als Excel-Vorlage nutzen, um für sich oder Mandanten eine Übersicht über vorhandene Sicherheiten und deren Beleihungsgrenzen zu erstellen. Alle Überschriften-Zellen können von Ihnen mit eigenen Daten und Zahlen überschrieben werden. Die Angaben in den Mappen sollen lediglich zeigen, wie die Berechnung funktioniert.

Übersicht 2: Beispiel für die Aufstellung von Kreditsicherheiten (Auszug)

Bank A Bezugsgröße Wertansatz Wertansatz/ Euro Beleihungsgrenze % Sicherheitswert / Euro Bereits belastet, nicht verfügbar / Euro Tatsächlich verfügbarer Sicherheitswert / Euro Grundstücke und Gebäude Verkehrswert oder Schätzung 200.000 80,00% 160.000 80.000 80.000 Maschinen Zeit- oder Buchwert 350.000 50,00% 175.000 0 175.000 Fahrzeuge Zeit- oder Buchwert 45.000 50,00% 22.500 0 22.500 Betriebsausstattung Zeit- oder Buchwert 95.000 50,00% 47.500 0 47.500 Bürgschaften Bürgschaftsbanken Bonität/ Vermögenslage 0 100,00% 0 0 0 Bürgschaften Ehepartner Bonität/ Vermögenslage 0 70,00% 0 0 0 Bürgschaften fremde Bürgen Bonität/ Vermögenslage 0 50,00% 0 0 0 Bankguthaben Nennwert 25.000 100,00% 25.000 0 25.000 Lebensversicherung Rückkaufwert - Steuern 60.000 100,00% 60.000 0 60.000 Schuldverschreibungen Kurswert 0 80,00% 0 0 0 Aktien/Aktienfonds Kurswert 150.000 50,00% 75.000 0 75.000 Rentenfonds/fest- verzinsliche Papiere Rücknahmepreis 10.000 70,00% 7.000 0 7.000 Forderungen Forderungsbetrag 0 20,00% 0 0 0 Warenlager Zeitwert/ Einstandspreis 0 20,00% 0 0 0 Gesamtsumme Bank A 935.000 572.000 80.000 492.000

Die Übersicht zeigt, dass das Unternehmen gegenüber der Bank knapp eine halbe Million an Sicherheiten stellen kann, um einen oder mehrere Kredite abzusichern.