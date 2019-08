Die Finanzierungssituation der Unternehmen in Deutschland ist trotz der konjunkturellen Abkühlung weiterhin gut. Dennoch sollten Unternehmen die aktuelle Konjunkturlage im Auge behalten, wenn sie eine Kreditaufnahme anstreben, da sowohl die Ratingnote als auch der Kreditzugang davon abhängen können.

Weniger Probleme beim Kreditzugang

Die aktuelle Unternehmensumfrage der KfW (in Zusammenarbeit mit Spitzen- sowie Fach- und Regionalverbänden der deutschen Wirtschaft), an der rund 1.300 Betriebe teilnahmen, ergab, dass das Finanzierungsklima aktuell auf einem Allzeithoch ist. Die Geldbeschaffung bei Banken seitens der Unternehmen wird überwiegend als „leicht“ eingestuft. Insgesamt ist der Anteil der Betriebe, die über Schwierigkeiten beim Kreditzugang berichten, gegenüber der Befragung in 2012 um ein Drittel gesunken. Auch im Vergleich zum letzten Jahr stufen aktuell weniger Unternehmen den Kreditzugang als „schwierig“ ein. In Zahlen ausgedrückt: Nur 8,9 % der befragten Unternehmen gaben an, Schwierigkeiten beim Kreditzugang zu haben. Demgegenüber empfanden 60,6 % der befragten Betriebe den Kreditzugang als „leicht“. Als Gründe werden die hohe Innenfinanzierungskraft, niedrige Zinsen und die Lockerung der Kreditrichtlinien der deutschen Banken genannt.

Schlechtere Chancen für kleine Unternehmen

Keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr gab es im Hinblick auf kleine Unternehmen (bis 1 Mio. EUR Umsatz), die nach wie vor deutlich häufiger von Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme betroffen sind als große Unternehmen. So berichteten 19,4 % der kleinen Betriebe über einen erschwerten Kreditzugang. Das bedeutet, dass kleine Unternehmen rund dreimal so häufig auf Schwierigkeiten beim Kreditzugang stoßen wie Unternehmen mit über 50 Mio. EUR Umsatz. Hürden sind hierbei die niedrigeren Bonitäten sowie das Erschwernis, ausreichende Sicherheiten stellen zu können.

Bankkredite weiterhin gefragt

Die Umfrage ergab auch, dass Bankkredite weiterhin eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen darstellen. So haben 53,9 % der befragten Betriebe im letzten Jahr Kreditverhandlungen geführt, wobei sich dieser Anteil über die letzten Jahre verringert hat. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Unternehmen derzeit über eine hohe Innenfinanzierungskraft verfügen.

Persönliche und digitale Betreuung wichtig

Insgesamt erwarten nahezu alle Unternehmen – große und kleine – von ihren Banken eine persönliche Betreuung durch persönliche Ansprechpartner sowie deren Kontinuität. Darüber hinaus wünschen sich im Vergleich zum Jahr 2013 deutlich mehr Betriebe ein entsprechendes Online-Angebot seitens ihrer Banken, wie etwa eine einfache Online-Abwicklung ihrer Bankgeschäfte.

Ratingnoten erneut verbessert

Ein Drittel der befragten Unternehmen (34,5 %) aller Wirtschaftszweige konnte ihre Ratingnoten verbessern. Zu einer Verschlechterung kam es nur bei 8,1 % der Betriebe. Als Ursache für die positive Entwicklung der Bonitätseinschätzungen wird die im vergangenen Jahr insgesamt solide konjunkturelle Lage in Deutschland genannt, die sich über die Finanzkennziffern und Geschäftserwartungen positiv auf die Ratingnoten auswirkt. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Saldo jedenfalls nahezu unverändert. Dennoch kann festgestellt werden, dass bei den Großunternehmen die Verbesserungsmeldungen mit 29,7 % deutlich geringer ausfallen und der Anteil der Verschlechterungsmeldungen gestiegen ist (15,1 %). Dies steht im Einklang damit, dass sich das Geschäftsklima der Großunternehmen, die häufig international tätig sind, bereits im Verlauf des Jahres 2018 eingetrübt hat.

Praxis-Tipp: Konjunkturlage im Blick behalten

In der etwas verhalteneren Entwicklung der Ratingnoten bei diesen Unternehmen spiegeln sich daher eventuell bereits die ersten Auswirkungen einer Abschwächung des Exportklimas wider. Daraus schließt die KfW, dass sich die „gedämpfte konjunkturelle Entwicklung“ bislang zwar nicht negativ auf das Finanzierungsklima ausgewirkt hat, dies aber in der Zukunft wegen der geopolitischen Risiken passieren könnte. Dies hätte unmittelbar Einfluss auf die Entwicklung der Ratingnoten und den Kreditzugang.

Die Konjunkturlage sollte demnach nicht außer Acht gelassen werden, wenn Unternehmen eine Kreditaufnahme anstreben.

Zur Unternehmensbefragung der KfW

Die hier vorgestellte Befragung von Unternehmen führt die KfW bereits seit 2001 durch. Ziel der Befragung ist es, mehr über die Finanzierungssituation und die Finanzierungsgewohnheiten der Unternehmen zu erfahren.

Die ausführliche Unternehmensbefragung 2019: Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung stellt die KfW auf Ihrer Homepage bereit.