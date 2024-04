Krankenkassen bieten interessierten Betrieben Unterstützung an.

Bild: DAK/Wigger Krankenkassen bieten interessierten Betrieben Unterstützung an.

Die Krankenkassen bieten interessierten Betrieben auf der Grundlage von § 20b SGB V in der betrieblichen Gesundheitsförderung Unterstützung an.

Die Kontaktaufnahme durch den Betrieb kann bei jeder Krankenkasse, bei der ein Teil der Beschäftigten versichert ist, oder über die gemeinsame BGF-Koordinierungsstelle der Krankenkassen ( www.bgf-koordinierungsstelle.de) im jeweiligen Land erfolgen.

Leistungen von Krankenkasse in der betrieblichen Gesundheitsförderung

Die möglichen Leistungen von Krankenkassen in der betrieblichen Gesundheitsförderung werden im GKV-Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes beschrieben.

Betriebliche Gesundheitsförderung bildet hiernach einen Prozess mit den Schritten „Vorbereitung”, „Nutzung/Aufbau von Strukturen”, „Analyse”, „Maßnahmenplanung”, „Umsetzung” und „Evaluation” unter Einbindung der Beschäftigten und der Verantwortlichen für den Betrieb einschließlich der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Leistungen von Krankenkassen in der betrieblichen Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V werden gemäß GKV-Leitfaden Prävention nicht individuumsbezogen abgerechnet. Sie stehen bedarfsbezogen allen Beschäftigten eines Betriebes offen.

Krankenkassen beraten und unterstützen Betriebe in der betrieblichen Gesundheitsförderung zeitlich befristet im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe und streben eine Verzahnung der von ihnen selbst erbrachten Maßnahmen mit den von Arbeitgebern geförderten Maßnahmen in der Prävention und Gesundheitsförderung gemäß § 3 Nr. 34 EStG an.