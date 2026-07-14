Pflege

Clemens Meyer-Holz
Clemens Meyer-Holz
Interview

Pflege, Beruf und Familie: Die Belastung pflegender Angehöriger

Pflegende Angehörige stehen oft vor der Herausforderung, Beruf, Familie und Pflege miteinander zu vereinbaren. Diese Situation kann nicht nur emotional belastend, sondern auch körperlich und mental anspruchsvoll sein. Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden in dieser besonderen Lebenslage unterstützen? Im Interview mit Clemens Meyer-Holz sprechen wir darüber, welche Anforderungen in diesem Zusammenhang an den Arbeitsschutz und das Betriebliche Gesundheitsmanagement gestellt werden.
Pflegeperson hilft älterer Frau mit Gehhilfe vom Bett aufzustehen
Pflegeperson hilft älterer Frau mit Gehhilfe vom Bett aufzustehen
BAuA-Studie

Ambulante Pflegekräfte brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen

Die ambulante Versorgung pflegebedürftiger Menschen gewinnt aufgrund des demografischen Wandels und des steigenden Anteils älterer Menschen, die so lange wie möglich zu Hause leben wollen, immer mehr an Bedeutung. Eine gute Pflege basiert aber auf gesunden Pflegekräften. Eine Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (BAuA) kommt hinsichtlich der Arbeitsbedingungen für ambulante Pflegekräfte zu einer ernüchternden Bilanz.
Laborant mit Petrischalen
Laborant mit Petrischalen
Statistisches Bundesamt

Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen konstant

Die Beschäftigtenzahl im deutschen Gesundheitswesen blieb 2022 fast unverändert, nachdem sie im Vorjahr noch deutlich gestiegen war. Während die pharmazeutische Industrie und medizinische Fachpraxen Zuwächse verzeichneten, änderte sich die Zahl der Pflegekräfte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen kaum. Der geringere Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abbau von Personal, das speziell für die Pandemiebekämpfung eingestellt worden war.
Treppe drinnen
Treppe drinnen
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Körperlicher Angriff auf Betriebsweg ist nicht immer unfallversichert

Der 21. Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg hat sich in seiner Entscheidung vom 9.11.2023 mit der Frage befasst, ob eine (nicht erwerbsmäßig tätige) Pflegeperson unfallversichert ist, wenn sie beim Holen eines Blutzuckermessgeräts für den Pflegebedürftigen Opfer eines Angriffs wird. Im konkreten Fall hat das LSG die Einstandspflicht der gesetzlichen Unfallversicherung jedoch verneint.
Labor, Probe, Handschuh, Laptop
Labor, Probe, Handschuh, Laptop
Haut- und Infektionsschutz

Allergien beim Tragen von Einmalhandschuhen

Pflegende und Reinigungskräfte sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten verschiedenen mikrobiellen und chemischen Risiken ausgesetzt, vor denen sie sich vorzugsweise mit medizinischen Einmalhandschuhen schützen. Diese werden aber nicht selten selbst zu gesundheitlichen Risiken für ihre Träger, da sie aus unterschiedlichen Gründen Allergien auslösen können. Es kommt daher auf die richtige Wahl der Handschuhe an.
Ärztin (1)
Ärztin (1)
Leistungsrecht

G-BA erleichtert Zugang zu außerklinischer Intensivpflege

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat seine Richtlinie zur außerklinischen Intensivpflege geändert, um beispielsweise für beatmungspflichtige Patientinnen und Patienten eine kontinuierliche Versorgung zu ermöglichen. Der G-BA will damit möglichen Engpässen entgegenwirken, wenn ab dem 31.10.2023 nach dem Willen des Gesetzgebers diese speziellen Leistungen zwingend nur noch nach der Richtlinie zur außerklinischen Intensivpflege (AKI) verordnet werden können.
Pflege Altenheim
Pflege Altenheim
Gesetzentwurf

Studierende in der Pflege sollen Vergütung erhalten

Am 24.5.2023 hat das Bundeskabinett beschlossen, einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung und zur Erleichterung der Anerkennung ausländischer Pflegeabschlüsse zu verabschieden. Zukünftig sollen Studierende der Pflege während ihres gesamten Studiums eine angemessene Vergütung erhalten. Des Weiteren werden die Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte einheitlich und vereinfacht gestaltet.
Pflegeheim
Pflegeheim
Altenpflegeheime

Digitalisierung im Arbeitsschutz: Sind die Pflegeeinrichtungen vorbereitet?

Auch in der Altenpflege verändert die Digitalisierung zunehmend die Arbeitsorganisation und die Arbeitsverfahren. Kann mit dieser technischen Revolution auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten in den Einrichtungen verbessert werden? Das Projekt „DialogS plus“ lieferte erste Hinweise darauf, welche Voraussetzungen bislang in den Altenpflegeheimen herrschen, auf deren Grundlage eine am Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten orientierte Digitalisierungsstrategie aufbauen müsste.
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Aggressive Übergriffe

Gewalt gegen Pflegekräfte: Junge Fachkräfte besonders betroffen

Im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen treffen Pflegekräfte häufig auf aggressive oder gewaltbereite Patienten oder Besucher. Besonders junge Pflegekräfte sind oft hilflos der Gewalt ausgeliefert. Lange tabuisiert, wird die Gewalt in den Einrichtungen mittlerweile thematisiert. Das Erlernen von deeskalierenden Verhaltensregeln wird zunehmend Gegenstand von Trainingskursen und Grundausbildungsmodule für Pflegekräfte.
Pflegeperson schenkt altem Mann und alter Frau Kaffee ein
Pflegeperson schenkt altem Mann und alter Frau Kaffee ein
GKV-Spitzenverband

Stationäre Altenpflege: Modell zur Personalbemessung gestartet

Die Weiterentwicklung des neuen Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in vollstationären Pflegeeinrichtungen ist auf dem Weg. Im Rahmen eines Modellprogramms soll nun das von der Universität Bremen entwickelte Verfahren in die Praxis überführt werden. Ziel ist es, vor dem Hintergrund des neuen Personalbemessungsinstruments einen bedarfsgerechten Personaleinsatz zu erproben. 
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Teil II Mietprozessrecht / 1.4 Urteil und Rechtsmittelverfahren
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