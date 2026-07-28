Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer

Dieses Top-Thema gibt einen Überblick zur lohnsteuerlichen Behandlung der Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmende. Sie erhalten alle wichtigen Infos zur Privatnutzung und Ein-Prozent-Regelung, zur Besteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, zum Führen des Fahrtenbuchs, zur Verteilung einer Zuzahlung auf die Nutzungsdauer und vieles mehr.