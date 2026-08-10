Sozialhilfe

Justizia Gerechtigkeit Urteil
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Grundsicherung

Corona-Soforthilfe aus USA gilt als Einkommen im Sozialhilferecht

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass Zuwendungen aus dem „American Rescue Plan“ als sozialhilferechtliches Einkommen gelten. Eine Rentnerin klagte erfolglos gegen die Kürzung ihrer Sozialleistungen, die wegen dieser Zuwendungen vorgenommen wurde. Das Gericht befand, dass die Soforthilfe zur allgemeinen Lebensunterhaltssicherung und Konsumförderung dient und daher anrechenbares Einkommen ist.  
Weißer Ordner mit Aufschrift Gutachten
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GKV-Spitzenverband

IGES-Gutachten: Gesundheitsausgaben für Bürgergeldbeziehende nicht gedeckt

Es ist die Aufgabe des Staates, das Existenzminimum von bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten. Darunter fällt auch die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehenden im Krankheitsfall. Laut Gutachten des IGES Instituts kommt der Bund jedoch seinen Ausgleichsverpflichtungen gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht nach. Die Ausgaben der GKV lagen demnach 9,2 Mrd. Euro über den vom Bund gezahlten Beiträge.
Pflegeperson hilft älterer Frau mit Gehhilfe vom Bett aufzustehen
Pflegeperson hilft älterer Frau mit Gehhilfe vom Bett aufzustehen
Elternunterhalt und Sozialleistungen

Angehörigen-Entlastungsgesetz schränkt ​seit 2020 den Sozialhilferegress ein

Es gibt immer mehr Menschen, bei denen hohe Kosten für Pflegeheime anfallen, an denen sich Angehörige beteiligen müssen. Ab diesem Jahr wird der Rückgriff der Sozialhilfeträger auf Kinder wegen Leistungen an ihre Eltern sehr stark sinken, da eine neue Einkommensfreigrenze von 100.000 EUR greift. Dasselbe gilt für den Rückgriff auf die Eltern pflegebedürftiger erwachsener Kinder.
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Fachbeiträge & Kommentare
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs... / 3. Zusätzliche Betreuungs- und Aktivierungsleistungen der Sozialhilfe für nicht pflegeversicherte Personen
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