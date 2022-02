Toilettengeld als aufstockende Leistung der Grundsicherung?

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Rechtfertigt ein Mangel an öffentlichen Toiletten einen höheren Anspruch auf Grundsicherung?

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) hatte zu entscheiden, ob der Mangel an öffentlichen Toiletten in Essen und ein selbstbestimmter, täglich längerer Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung einen zusätzlichen Grundsicherungsanspruch in Form eines Toilettengeldes begründet.