Bild: mauritius images / One Shot / Über eine Million Menschen bezogen im Dezember 2018 Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung.

Die Zahl der im Alter auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen ist in Deutschland gewachsen. Das gilt auch für Menschen mit einer Erwerbsminderung. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Die Zahl der im Alter auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen ist in Deutschland gewachsen. Das gilt auch für Menschen mit einer Erwerbsminderung. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Im Dezember des vergangenen Jahres bezogen rund 559.000 Menschen Grundsicherung im Alter. Das waren 2,8 Prozent mehr als im Dezember 2017, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am 3.4.2019 mitteilte. Zusätzlich erhielten 519.000 Menschen, die unter der Altersgrenze waren, eine Grundsicherung wegen Erwerbsminderung. Dies war ein Zuwachs von 0,8 Prozent. Insgesamt bezogen damit 1,079 Millionen im Alter oder bei Erwerbsminderung Leistungen der Sozialhilfe.

Aktuelle Statistik als Beleg für eine Grundrente

In den Zahlen sieht Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) einen Beleg dafür, dass sich die große Koalition rasch auf sein Konzept einer Grundrente einigen muss. «Je größer die Zahl derer, die Grundsicherung im Alter beziehen, desto größer auch die Zahl derer, die von ihrer Altersrente offensichtlich nicht leben können», sagte Heil dem «Tagesspiegel» (4.4.2019). «Das zeigt einmal mehr, dass wir die Grundrente jetzt dringend brauchen.» Wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt habe, dem müsse der Gang zum Amt erspart bleiben. «Und er muss am Ende mehr haben als die Grundsicherung.»

Grundrente: Uneinigkeit beim Thema Bedürftigkeitsprüfung

Mit der Grundrente will die große Koalition Senioren mit Minirenten besserstellen, wenn sie mindestens 35 Beitragsjahre vorweisen können. Union und SPD streiten aber darüber, ob es dabei eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll oder nicht. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plädiert für eine Grundrente ohne eine solche Prüfung. Die CDU will eine Bedürftigkeitsprüfung.

Weitere News, die Sie interessieren könnten:

Rentenerhöhung 2019: Werte der Rentenanpassung stehen fest

Start einer übergreifenden Altersvorsorgeinformation