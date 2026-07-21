Rentenanspruch

Rentnerbeschäftigung Aktualisierte FAQ zur steuerfreien Aktivrente

Mit der steuerfreien Aktivrente werden finanzielle Anreize für mehr Erwerbstätigkeit im Alter gewährt. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann einen monatlichen Arbeitslohn von bis zu 2.000 Euro steuerfrei erhalten. In einem laufend ergänzten und aktualisierten FAQ-Katalog gibt das Bundesministerium für Finanzen (BMF) wichtige Anwendungshinweise.