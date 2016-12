Versorgungsausgleich

31.10.2016 | News FG Kommentierung

Versorgungsausgleichzahlungen an Ex-Ehegatten

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenn eine Ehe scheitert, geht es meist ums schnöde Geld. So auch in einem neuen Urteilsfall des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts, in dem ein Apotheker zur Abwendung eines Versorgungsausgleichs eine Zahlung von 14.000 EUR an seine Ex-Frau geleistet hatte. Das Gericht erkannte die Zahlung beim Apotheker nun als Sonderausgaben an.mehr