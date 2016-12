Betriebsrente

09.03.2015 | News Gesetzespläne

Betriebsrenten sollen in Tarifverträgen verankert werden

Bild: Haufe Online Redaktion

Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) will Betriebsrenten stärker in Tarifverträgen verankern, damit künftig mehr Arbeitnehmer davon profitieren können. "Mit der Neuregelung soll der weitere Auf- und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung gestärkt werden», heißt es in dem Konzept aus dem Ministerium, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin vorlag.mehr