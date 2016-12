Pensionszusage

04.03.2015 | News Niedrige Zinsen

Finanzanalyst warnt vor "Pensionsbomben" im Mittelstand

Mehr als 1,5 Millionen mittelständische Unternehmen in Deutschland laufen Gefahr, die Pensionszusagen für ihre leitenden Angestellten nicht einhalten zu können. "Die Pensionsrückstellungen in den Bilanzen der meisten Mittelständler sind wie tickende Zeitbomben, die zur Explosion kommen, sobald die betroffenen Führungskräfte in Rente gehen wollen", warnt der Finanzanalyst Antonio Sommese.mehr